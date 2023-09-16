Лидера КНДР Ким Чен Ын утром 16 сентября прибыл в Приморье. На станции "Артём — Приморье 1" его встретил губернатор Приморского края Олег Кожемяко с представителями региона, а также ученики местной школы № 7, которые поприветствовали почётного гостя на корейском языке.

Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Приморье. Видео © t.me / Кожемяко | официально

"Впереди — насыщенная программа визита. Обязательно обсудим широкий спектр вопросов. В частности перспективы дружеских обменов школьными группами для оздоровительного отдыха", — написал Кожемяко в телеграм-канале.