Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Приморье
Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын прибыл в Приморский Край. Обложка © ТАСС / Юрий Смитюк
Лидера КНДР Ким Чен Ын утром 16 сентября прибыл в Приморье. На станции "Артём — Приморье 1"
его встретил губернатор Приморского края Олег Кожемяко с представителями региона, а также ученики местной школы № 7, которые поприветствовали почётного гостя на корейском языке.
Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Приморье. Видео © t.me / Кожемяко | официально
"Впереди — насыщенная программа визита. Обязательно обсудим широкий спектр вопросов. В частности перспективы дружеских обменов школьными группами для оздоровительного отдыха", — написал Кожемяко в телеграм-канале.
Лайф рассказывал, что на днях лидер КНДР Ким Чен Ын посетил инженерный центр и производственные цеха авиационного завода имени Ю.А. Гагарина, а также площадку производственного центра головной компании гражданского дивизиона ОАК "Яковлев" в Комсомольске-на-Амуре. Его сопровождал вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров.