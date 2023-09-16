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16 сентября, 02:08

Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Приморье

<p>Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын прибыл в Приморский Край. Обложка © ТАСС / Юрий Смитюк</p>

Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын прибыл в Приморский Край. Обложка © ТАСС / Юрий Смитюк

Лидера КНДР Ким Чен Ын утром 16 сентября прибыл в Приморье. На станции "Артём — Приморье 1"

его встретил губернатор Приморского края Олег Кожемяко с представителями региона, а также ученики местной школы № 7, которые поприветствовали почётного гостя на корейском языке.

Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Приморье. Видео © t.me / Кожемяко | официально

"Впереди — насыщенная программа визита. Обязательно обсудим широкий спектр вопросов. В частности перспективы дружеских обменов школьными группами для оздоровительного отдыха", — написал Кожемяко в телеграм-канале.

Ким Чен Ын предложил Путину совершить ответный визит в КНДР

Ким Чен Ын предложил Путину совершить ответный визит в КНДР

Лайф рассказывал, что на днях лидер КНДР Ким Чен Ын посетил инженерный центр и производственные цеха авиационного завода имени Ю.А. Гагарина, а также площадку производственного центра головной компании гражданского дивизиона ОАК "Яковлев" в Комсомольске-на-Амуре. Его сопровождал вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров.

Оксана Попова
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