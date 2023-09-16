Ким Чен Ын оказался восхищён российскими авиатехнологиями

Глава КНДР Ким Чен Ын остался глубоко впечатлён современностью российских авиационных технологий и усилиями РФ по достижению новых целей. Заявление северокорейского лидера по итогам посещения авиационного завода имени Юрия Гагарина в Комсомольске-на-Амуре (КнААЗ) приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

На предприятии Ким Чен Ын встретился с лётчиками-испытателями и посидел в кабине истребителя Су-57, напомнило агентство. Сообщается, что лидер Северной Кореи выразил искреннюю надежду на то, что завод продолжит развиваться и достигнет высоких показателей производственного роста в будущем.

"Уважаемый товарищ Ким Чен Ын выразил искреннее уважение в связи с тем, что авиационные технологии в России стремительно развиваются, опережая потенциальные угрозы извне, и пожелал дальнейших успехов в развитии завода", — говорится в сообщении агентства.