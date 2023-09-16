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15 сентября, 23:34

Ким Чен Ын оказался восхищён российскими авиатехнологиями

ЦТАК: Ким Чен Ын впечатлён современностью российских авиационных технологий

<p>Ким Чен Ын на авиационном заводе в Комсомольске-на-Амуре. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/Degtyarev_Info/11020" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ПУЛЕМЁТ ДЕГТЯРЁВА Z</a></p>

Ким Чен Ын на авиационном заводе в Комсомольске-на-Амуре. Обложка © t.me / ПУЛЕМЁТ ДЕГТЯРЁВА Z

Глава КНДР Ким Чен Ын остался глубоко впечатлён современностью российских авиационных технологий и усилиями РФ по достижению новых целей. Заявление северокорейского лидера по итогам посещения авиационного завода имени Юрия Гагарина в Комсомольске-на-Амуре (КнААЗ) приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

На предприятии Ким Чен Ын встретился с лётчиками-испытателями и посидел в кабине истребителя Су-57, напомнило агентство. Сообщается, что лидер Северной Кореи выразил искреннюю надежду на то, что завод продолжит развиваться и достигнет высоких показателей производственного роста в будущем.

"Уважаемый товарищ Ким Чен Ын выразил искреннее уважение в связи с тем, что авиационные технологии в России стремительно развиваются, опережая потенциальные угрозы извне, и пожелал дальнейших успехов в развитии завода", — говорится в сообщении агентства.

Ким Чен Ын посетил авиационные заводы в Комсомольске-на-Амуре

Ким Чен Ын посетил авиационные заводы в Комсомольске-на-Амуре

Лайф рассказывал, что на днях лидер КНДР Ким Чен Ын посетил инженерный центр и производственные цеха авиационного завода имени Ю.А. Гагарина, а также площадку производственного центра головной компании гражданского дивизиона ОАК "Яковлев" в Комсомольске-на-Амуре. Его сопровождал вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров.

Андрей Соловьёв
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