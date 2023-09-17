Ким Чен Ын посетил Дальневосточный федеральный университет

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын по время своего официального визита в Россию посетил кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), сообщают корреспонденты ТАСС с места событий.

Во время этого мероприятия глава Минприроды РФ Александр Козлов сделал подарок северокорейскому лидеру. Российский чиновник подарил Ким Чен Ыну картину "Остров Русский" с рельефным изображением острова.

Сотрудники университета показали главе КНДР стенд Минвостокразвития РФ с прошедшего на неделе Восточного экономического форума. Также политическому деятелю рассказали о разработке уникальной научной установки Российского источника фотонов, которая предназначена для решения наукоёмких экономических задач Дальнего Востока.