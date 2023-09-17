Ким Чен Ын посетил Дальневосточный федеральный университет
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын по время своего официального визита в Россию посетил кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), сообщают корреспонденты ТАСС с места событий.
Во время этого мероприятия глава Минприроды РФ Александр Козлов сделал подарок северокорейскому лидеру. Российский чиновник подарил Ким Чен Ыну картину "Остров Русский" с рельефным изображением острова.
Сотрудники университета показали главе КНДР стенд Минвостокразвития РФ с прошедшего на неделе Восточного экономического форума. Также политическому деятелю рассказали о разработке уникальной научной установки Российского источника фотонов, которая предназначена для решения наукоёмких экономических задач Дальнего Востока.
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Ранее Лайф писал, что маршрут поездки по России Ким Чен Ына говорит о том, что он хочет взаимодействовать с РФ и в частности с Дальневосточным федеральным округом. Как заявил посол Москвы в Северной Корее Александр Мацегора, похоже, политик доволен этим визитом.
ТАСС / Юрий Смитюк