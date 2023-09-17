Посол России в КНДР сообщил, что Ким Чен Ын доволен визитом в Россию

Маршрут поездки по России лидера Северной Кореи Ким Чен Ына говорит о том, что он хочет взаимодействовать с РФ и в частности с Дальневосточным федеральным округом (ДФО). Как заявил посол Москвы в Северной Корее Александр Мацегора, похоже, политик доволен этим визитом.

"Его маршрут ещё раз демонстрирует, показывает, что в целом с Россией он хочет взаимодействовать и Дальний Восток является сердцевиной его планов. Видимо, в будущем будет ориентироваться в первую очередь на то, что будет развивать связи с Дальним Востоком. Это очень хорошо, мы тоже в этом заинтересованы", — заявил дипломат.

Также посол рассказал, что у северокорейского лидера продолжается программа визита в Россию. Впереди у него, по словам Мацегоры, посещение предприятий пищевой промышленности, находящихся во Владивостоке. По оценке дипломата, председатель КНДР остался доволен визитом в Россию.