Посол России в КНДР сообщил, что Ким Чен Ын доволен визитом в Россию
Маршрут поездки по России лидера Северной Кореи Ким Чен Ына говорит о том, что он хочет взаимодействовать с РФ и в частности с Дальневосточным федеральным округом (ДФО). Как заявил посол Москвы в Северной Корее Александр Мацегора, похоже, политик доволен этим визитом.
"Его маршрут ещё раз демонстрирует, показывает, что в целом с Россией он хочет взаимодействовать и Дальний Восток является сердцевиной его планов. Видимо, в будущем будет ориентироваться в первую очередь на то, что будет развивать связи с Дальним Востоком. Это очень хорошо, мы тоже в этом заинтересованы", — заявил дипломат.
Также посол рассказал, что у северокорейского лидера продолжается программа визита в Россию. Впереди у него, по словам Мацегоры, посещение предприятий пищевой промышленности, находящихся во Владивостоке. По оценке дипломата, председатель КНДР остался доволен визитом в Россию.
"Насколько я понимаю и насколько я могу судить, он доволен результатами визита", — подчеркнул посол.
Напомним, что Ким Чен Ын прибыл в Россию во вторник, 12 сентября. В рамках поездки он провёл переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным на космодроме Восточный. Председатель КНДР отметил, что Россия начала "священную" борьбу за свой суверенитет и Пхеньян поддерживает это. 15 сентября, лидер КНДР посетил авиационные заводы в Комсомольске-на-Амуре, а 16 сентября прибыл в Приморье. На аэродроме Кневичи ему показали самолёты стратегической авиации ВКС РФ, а министр обороны РФ Сергей Шойгу продемонстрировал гостю ракетный комплекс "Кинжал". Это первый визит Ким Чен Ына в Россию за последние четыре года.
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