Ким Чен Ыну показали новое вооружение фрегата "Маршал Шапошников"

Председатель КНДР Ким Чен Ын вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу прибыли на фрегат Тихоокеанского флота (ТОФ) "Маршал Шапошников" во Владивостоке. На борту почётных гостей встретил командир корабля капитан второго ранга Сергей Меркулов.

Председатель КНДР Ким Чен Ын вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу прибыли на фрегат Тихоокеанского флота (ТОФ) "Маршал Шапошников" во Владивостоке. Видео © t.me / Минобороны РФ

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов сообщил гостям о характеристиках корабля и противолодочного вооружения — четырёхтрубных торпедных аппаратов и реактивных бомбомётов РБУ-6000. Также северокорейскому лидеру продемонстрировали новое вооружение фрегата — противокорабельные ракетные комплексы "Уран", универсальные комплексы крылатых ракет "Калибр" и 100-миллиметровую автоматическую артиллерийскую установку А-190.

По данным Минобороны, за счёт этих комплексов фрегат отличается от иных кораблей проекта 1155. Благодаря новшествам расширяются и его боевые возможности. Так, с таким оружием судно способно вести бой с надводным противником на больших дистанциях, а также наносить точные удары по береговым объектам и целям, расположенным на значительном отдалении от береговой черты.

Кроме того, северокорейскому лидеру показали современные системы управления ракетным оружием, расположенные на центральном командном пункте корабля. Как уточнили в Минобороны, при модернизации корабль получил новое навигационное оснащение. В частности, речь идёт об аппаратуре системы ГЛОНАСС, которая позволяет успешно выполнять боевые задачи в любой точке мирового океана.