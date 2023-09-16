Шойгу представил Ким Чен Ыну ракетный комплекс "Кинжал"
Шойгу показал Ким Чен Ыну ракетный комплекс "Кинжал" на ракетоносце МиГ-31И
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу представил лидеру КНДР Ким Чен Ыну ракетный комплекс "Кинжал" в ходе его визита на аэродром Кневичи во Владивостоке. О лётно-технических возможностях оружия доложил командующий Дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.
Комплекс "Кинжал" — один из современных видов оружия, не имеющих аналогов в мире. Ракеты весят по полтонны и преодолевают более двух тысяч километров со скоростью менее 15 тысяч километров в час. Российское оружие также способно нести обычные и ядерные боеголовки.
Лайф сообщал, что лидер КНДР Ким Чен Ын утром 16 сентября прибыл в Приморье. На станции Артём-Приморский I его встретил губернатор Приморского края Олег Кожемяко с представителями региона, а также ученики местной школы № 7, которые поприветствовали почётного гостя на корейском языке.
Минобороны РФ