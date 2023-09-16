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16 сентября, 03:05

Шойгу представил Ким Чен Ыну ракетный комплекс "Кинжал"

Шойгу показал Ким Чен Ыну ракетный комплекс "Кинжал" на ракетоносце МиГ-31И

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу представил лидеру КНДР Ким Чен Ыну ракетный комплекс "Кинжал" в ходе его визита на аэродром Кневичи во Владивостоке. О лётно-технических возможностях оружия доложил командующий Дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

Комплекс "Кинжал" — один из современных видов оружия, не имеющих аналогов в мире. Ракеты весят по полтонны и преодолевают более двух тысяч километров со скоростью менее 15 тысяч километров в час. Российское оружие также способно нести обычные и ядерные боеголовки.

Ким Чен Ына на аэродроме Кневичи ознакомили с самолётами стратегической авиации РФ

Ким Чен Ына на аэродроме Кневичи ознакомили с самолётами стратегической авиации РФ

Лайф сообщал, что лидер КНДР Ким Чен Ын утром 16 сентября прибыл в Приморье. На станции Артём-Приморский I его встретил губернатор Приморского края Олег Кожемяко с представителями региона, а также ученики местной школы № 7, которые поприветствовали почётного гостя на корейском языке.

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Минобороны РФ

Оксана Попова
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