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16 сентября, 18:24

"Симпатичный и большой": Школьница из Приморья осталась под впечатлением после встречи с Ким Чен Ыном

Семиклассница из Артёма назвала Ким Чен Ына симпатичным и большим человеком

<p>Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в Приморском крае. Обложка © ТАСС / Юрий Смитюк</p>

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в Приморском крае. Обложка © ТАСС / Юрий Смитюк

Лидер КНДР Ким Чен Ын приехал в город Артём утром 16 сентября. Встретить почётного гостя собрались сорок учеников местной школы № 7 в парадной форме и с цветами в руках. Семиклассница Маргарита Тарасова осталась под большим впечатлением после встречи с Ким Чен Ыном.

"Симпатичный, большой, с виду хороший человек... Было видно он рад, что мы ему понравились. Он сразу посмотрел на нас, а потом уже посмотрел на других. Ещё похлопал нам и что-то сказал по-корейски, но мы не расслышали..." рассказала школьница из Артёма в беседе с РИА "Новости".

Маргарита готовилась к визиту Ким Чен Ына долго и ответственно: подбирала банты, старалась выйти вовремя и не опоздать. По словам мамы девочки, дочь участвует в подобной встрече впервые.

Ким Чен Ына встречали лучшие ученики 6–8 классов — спортсмены, активисты и отличники. Дети поздоровались со знаменитым гостем по-корейски, сказав "мансе", что на русском означает "здравствуйте". Ребята были счастливы, что им удалось принять участие в таком историческом событии.

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Напомним, утром 16 сентября лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл на бронепоезде в Приморье. На станции Артём-Приморский I его торжественно встретили губернатор Приморского края Олег Кожемяко с представителями региона, а также ученики школы № 7.

Дарья Нарыкова
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