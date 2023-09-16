Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в ходе визита во Владивосток посмотрел балет "Спящая красавица" на Приморской сцене Мариинского театра. Об этом сообщает телеграм-канал "Природоведение".

Ким Чен Ын посмотрел балет "Спящая красавица" во Владивостоке. Видео © Telegram / Природоведение

"Он сам захотел, он очень любит искусство", — ответил посол России в КНДР Александр Мацегора на вопрос журналистов о том, чья была идея пригласить Ким Чен Ына на спектакль.