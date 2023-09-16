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16 сентября, 12:17

Ким Чен Ын посмотрел балет "Спящая красавица" во Владивостоке

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в ходе визита во Владивосток посмотрел балет "Спящая красавица" на Приморской сцене Мариинского театра. Об этом сообщает телеграм-канал "Природоведение".

Ким Чен Ын посмотрел балет "Спящая красавица" во Владивостоке. Видео © Telegram / Природоведение

"Он сам захотел, он очень любит искусство", — ответил посол России в КНДР Александр Мацегора на вопрос журналистов о том, чья была идея пригласить Ким Чен Ына на спектакль.

В театре также были министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, глава Приморья Олег Кожемяко и посол Мацегора. В этот вечер в зале был аншлаг, но приезд гостей на комфорт зрителей почти не повлиял — только на главном входе усилились меры безопасности.

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Лайф сообщал, что лидер КНДР Ким Чен Ын утром 16 сентября прибыл в Приморье, после чего направился на аэродром Кневичи. Там ему показали самолёты стратегической авиации ВКС РФ, а министр обороны РФ Сергей Шойгу продемонстрировал гостю ракетный комплекс "Кинжал".

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Telegram / Природоведение

Светлана Оперук
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