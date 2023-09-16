"На глаз всё определил": Путин назвал Ким Чен Ына молодцом
Путин назвал молодцом Ким Чен Ына в ходе посещения космодрома Восточный
Президент России Владимир Путин назвал лидера КНДР Ким Чен Ына молодцом во время посещения космодрома Восточный. Видео визита северокорейского лидера в Россию опубликовал в своём телеграм-канале журналист Павел Зарубин.
Путин назвал молодцом Ким Чен Ына в ходе посещения космодрома Восточный. Видео © Telegram / ЗАРУБИН
На кадрах показан фрагмент, где Ким Чен Ыну показывают самое высокое сооружение космодрома — мобильную башню обслуживания. Лидер КНДР предположил, что её высота достигает 40–50 метров. В ответ Путин уточнил, что она составляет 52 метра.
"На глаз всё определил. Молодец!" — сказал российский лидер, после чего главы двух стран посмеялись.
Напомним, 13 сентября президент РФ Владимир Путин и его северокорейский коллега Ким Чен Ын провели переговоры на космодроме Восточный. Лидер КНДР отметил, что Россия начала "священную" борьбу за свой суверенитет и Пхеньян поддерживает это. Также главы государств обменялись подарками. Ким Чен Ын получил от российского президента перчатку от космического скафандра и карабин, а в ответ тоже подарил карабин, но уже северокорейского производства.