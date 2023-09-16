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16 сентября, 11:41

"На глаз всё определил": Путин назвал Ким Чен Ына молодцом

Путин назвал молодцом Ким Чен Ына в ходе посещения космодрома Восточный

Президент России Владимир Путин назвал лидера КНДР Ким Чен Ына молодцом во время посещения космодрома Восточный. Видео визита северокорейского лидера в Россию опубликовал в своём телеграм-канале журналист Павел Зарубин.

Путин назвал молодцом Ким Чен Ына в ходе посещения космодрома Восточный. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

На кадрах показан фрагмент, где Ким Чен Ыну показывают самое высокое сооружение космодрома — мобильную башню обслуживания. Лидер КНДР предположил, что её высота достигает 40–50 метров. В ответ Путин уточнил, что она составляет 52 метра.

"На глаз всё определил. Молодец!" — сказал российский лидер, после чего главы двух стран посмеялись.

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Напомним, 13 сентября президент РФ Владимир Путин и его северокорейский коллега Ким Чен Ын провели переговоры на космодроме Восточный. Лидер КНДР отметил, что Россия начала "священную" борьбу за свой суверенитет и Пхеньян поддерживает это. Также главы государств обменялись подарками. Ким Чен Ын получил от российского президента перчатку от космического скафандра и карабин, а в ответ тоже подарил карабин, но уже северокорейского производства.

Обложка ©

Кremlin.ru

Наталья Исакова
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