"На глаз всё определил": Путин назвал Ким Чен Ына молодцом

Президент России Владимир Путин назвал лидера КНДР Ким Чен Ына молодцом во время посещения космодрома Восточный. Видео визита северокорейского лидера в Россию опубликовал в своём телеграм-канале журналист Павел Зарубин.

Путин назвал молодцом Ким Чен Ына в ходе посещения космодрома Восточный. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

На кадрах показан фрагмент, где Ким Чен Ыну показывают самое высокое сооружение космодрома — мобильную башню обслуживания. Лидер КНДР предположил, что её высота достигает 40–50 метров. В ответ Путин уточнил, что она составляет 52 метра.

"На глаз всё определил. Молодец!" — сказал российский лидер, после чего главы двух стран посмеялись.