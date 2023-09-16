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16 сентября, 05:22

Ким Чен Ын оставил отзыв в книге посетителей фрегата "Маршал Шапошников"

Ким Чен Ын оставил отзыв в книге посетителей "Маршала Шапошникова" в Приморье

<p>Ким Чен Ын оставил отзыв в книге посетителей фрегата "Маршал Шапошников" в Приморье. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/mod_russia/30520" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Минобороны России</a></p>

Ким Чен Ын оставил отзыв в книге посетителей фрегата "Маршал Шапошников" в Приморье. Обложка © Telegram / Минобороны России

Лидер КНДР Ким Чен Ын оставил отзыв в книге почётных посетителей фрегата Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников" в Приморском крае. Об этом сообщает в телеграм-канале пресс-служба Минобороны России.

"После осмотра фрегата Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников" руководитель Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын был приглашён в кают-компанию, где ему было предложено сделать запись в книге почётных посетителей", — говорится в сообщении.

Вместе с тем Ким Чен Ыну подарили модель российского боевого корабля. В Минобороны подчеркнули, что фрегат "Маршал Шапошников" несколько лет назад прошёл глубокую модернизацию на Дальнем Востоке. Лидер КНДР увидел возможности судостроительной отрасли российского региона, надёжность, большой ресурс и значительный потенциал совершенствования военно-морской техники.

Как уже писал Лайф, "Маршал Шапошников" — фрегат 1-го ранга проекта 1155М с управляемым ракетным вооружением дальней морской и океанской зоны. Входит в состав Тихоокеанского флота ВМФ РФ. Он был введён в эксплуатацию в феврале 1986 года, но несколько лет назад корабль прошёл глубокую модернизацию, в ходе которой на него и было установлено современное вооружение.

Ким Чен Ыну показали новое вооружение фрегата "Маршал Шапошников"

Ким Чен Ыну показали новое вооружение фрегата "Маршал Шапошников"

Лайф сообщал, что лидер КНДР Ким Чен Ын утром 16 сентября прибыл в Приморье, после чего направился на аэродром Кневичи. Там ему показали самолёты стратегической авиации ВКС РФ, а министр обороны РФ Сергей Шойгу продемонстрировал гостю ракетный комплекс "Кинжал".

Светлана Оперук
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