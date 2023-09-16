Ким Чен Ын оставил отзыв в книге посетителей фрегата "Маршал Шапошников"
Ким Чен Ын оставил отзыв в книге посетителей "Маршала Шапошникова" в Приморье
Ким Чен Ын оставил отзыв в книге посетителей фрегата "Маршал Шапошников" в Приморье. Обложка © Telegram / Минобороны России
Лидер КНДР Ким Чен Ын оставил отзыв в книге почётных посетителей фрегата Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников" в Приморском крае. Об этом сообщает в телеграм-канале пресс-служба Минобороны России.
"После осмотра фрегата Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников" руководитель Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын был приглашён в кают-компанию, где ему было предложено сделать запись в книге почётных посетителей", — говорится в сообщении.
Вместе с тем Ким Чен Ыну подарили модель российского боевого корабля. В Минобороны подчеркнули, что фрегат "Маршал Шапошников" несколько лет назад прошёл глубокую модернизацию на Дальнем Востоке. Лидер КНДР увидел возможности судостроительной отрасли российского региона, надёжность, большой ресурс и значительный потенциал совершенствования военно-морской техники.
Как уже писал Лайф, "Маршал Шапошников" — фрегат 1-го ранга проекта 1155М с управляемым ракетным вооружением дальней морской и океанской зоны. Входит в состав Тихоокеанского флота ВМФ РФ. Он был введён в эксплуатацию в феврале 1986 года, но несколько лет назад корабль прошёл глубокую модернизацию, в ходе которой на него и было установлено современное вооружение.
Лайф сообщал, что лидер КНДР Ким Чен Ын утром 16 сентября прибыл в Приморье, после чего направился на аэродром Кневичи. Там ему показали самолёты стратегической авиации ВКС РФ, а министр обороны РФ Сергей Шойгу продемонстрировал гостю ракетный комплекс "Кинжал".