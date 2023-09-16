Ким Чен Ын оставил отзыв в книге посетителей фрегата "Маршал Шапошников"

Лидер КНДР Ким Чен Ын оставил отзыв в книге почётных посетителей фрегата Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников" в Приморском крае. Об этом сообщает в телеграм-канале пресс-служба Минобороны России.

"После осмотра фрегата Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников" руководитель Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын был приглашён в кают-компанию, где ему было предложено сделать запись в книге почётных посетителей", — говорится в сообщении.

Вместе с тем Ким Чен Ыну подарили модель российского боевого корабля. В Минобороны подчеркнули, что фрегат "Маршал Шапошников" несколько лет назад прошёл глубокую модернизацию на Дальнем Востоке. Лидер КНДР увидел возможности судостроительной отрасли российского региона, надёжность, большой ресурс и значительный потенциал совершенствования военно-морской техники.