Ким Чен Ын поблагодарил Путина и россиян за гостеприимство

Лидер Северной Кореи Ким Чем Ын перед отбытием на родину после официального визита в Россию поблагодарил российского лидера, власти и народ за гостеприимство, сообщает государственное радио КНДР "Голос Кореи".

"Ким Чен Ын выразил искреннюю признательность за то, что во все дни пребывания в РФ президент Путин, руководство и народ России обращали особое внимание и всегда оказывали радушное гостеприимство. Он пожелал процветания России, а её народу благ", — передаёт госрадио.