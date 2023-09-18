Ким Чен Ын поблагодарил Путина и россиян за гостеприимство
"Голос Кореи": Ким Чен Ын поблагодарил Путина и россиян за гостеприимство
Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын (справа налево). Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов
Лидер Северной Кореи Ким Чем Ын перед отбытием на родину после официального визита в Россию поблагодарил российского лидера, власти и народ за гостеприимство, сообщает государственное радио КНДР "Голос Кореи".
"Ким Чен Ын выразил искреннюю признательность за то, что во все дни пребывания в РФ президент Путин, руководство и народ России обращали особое внимание и всегда оказывали радушное гостеприимство. Он пожелал процветания России, а её народу благ", — передаёт госрадио.
В сообщении сказано, что глава КНДР открыл новый период бурного развития и укрепления корейско-российских отношений. Также политический деятель надеется на то, что Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) будет играть важную роль в научно-техническом сотрудничестве между Москвой и Пхеньяном.
Напомним, что Ким Чен Ын прибыл в Россию во вторник, 12 сентября. В рамках поездки он провёл переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным на космодроме Восточный. 15 сентября он посетил авиационные заводы в Комсомольске-на-Амуре, а 16 сентября прибыл в Приморье. На аэродроме Кневичи ему показали самолёты стратегической авиации ВКС РФ, а министр обороны Сергей Шойгу продемонстрировал гостю ракетный комплекс "Кинжал". 17 сентября Ким Чен Ын посетил кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), где, в частности, провёл встречу со студентами. А ещё он посмотрел шоу в Приморском океанариуме на острове Русский. Это был первый визит Ким Чен Ына в Россию за последние четыре года.