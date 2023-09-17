Посол РФ сообщил о выполнении всех пунктов визита Ким Чен Ына в Россию
Посол в Пхеньяне Мацегора: Все пункты приезда Ким Чен Ына в Россию были выполнены
Несмотря на то что приезд лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию организовывался достаточно быстро, все запланированные пункты были полностью выполнены. С таким заявлением в эфире программы "Соловьёв Live" выступил посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора.
По его словам, северокорейский лидер остался доволен поездкой, что было заметно, когда его провожали домой.
"У нас очень было такое, я бы сказал, тесное взаимодействие в рамках подготовки визитов (с коллегами из КНДР. — Прим. Лайфа). Откровенно говоря, достаточно быстро пришлось его готовить. И в итоге, как мне показалось, больших проблем (не было. — Прим. Лайфа) вообще", — рассказал Мацегора.
Напомним, что Ким Чен Ын прибыл в Россию во вторник, 12 сентября. В рамках поездки он провёл переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным на космодроме Восточный. 15 сентября он посетил авиационные заводы в Комсомольске-на-Амуре, а 16 сентября прибыл в Приморье. На аэродроме Кневичи ему показали самолёты стратегической авиации ВКС РФ, а министр обороны Сергей Шойгу продемонстрировал гостю ракетный комплекс "Кинжал". 17 сентября Ким Чен Ын посетил кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), где, в частности, провёл встречу со студентами. А ещё он посмотрел шоу в Приморском океанариуме на острове Русский. Это был первый визит Ким Чен Ына в Россию за последние четыре года.
ТАСС / Смитюк Юрий