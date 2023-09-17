Посол РФ сообщил о выполнении всех пунктов визита Ким Чен Ына в Россию

Несмотря на то что приезд лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию организовывался достаточно быстро, все запланированные пункты были полностью выполнены. С таким заявлением в эфире программы "Соловьёв Live" выступил посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора.

По его словам, северокорейский лидер остался доволен поездкой, что было заметно, когда его провожали домой.

"У нас очень было такое, я бы сказал, тесное взаимодействие в рамках подготовки визитов (с коллегами из КНДР. — Прим. Лайфа). Откровенно говоря, достаточно быстро пришлось его готовить. И в итоге, как мне показалось, больших проблем (не было. — Прим. Лайфа) вообще", — рассказал Мацегора.