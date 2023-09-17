В Приморье проводили Ким Чен Ына, завершающего визит в Россию
Завершающего визит в Россию Ким Чен Ына проводили со станции в Приморье
Власти Приморского края проводили лидера Северной Кореи Ким Чен Ына с ж/д станции Артём – Приморский-1 на поезд. Об этом сообщает РИА "Новости".
В Приморье прошла церемония проводов Ким Чен Ына. В честь этого перед бронепоездом, который ожидал северокорейского лидера, расстелили ковровую дорожку. У перрона кортеж Ким Чен Ына встретила рота почётного караула Восточного военного округа, военный оркестр штаба ТОФ исполнил Гвардейский встречный марш, гимны КНДР и РФ. Провожали Ким Чен Ына министр природных ресурсов Александр Козлов, посол России в Северной Корее Александр Мацегора и глава Приморья Олег Кожемяко.
После этого Ким Чен Ын вместе с сопровождающими последовал к вагону. На фоне в этот момент звучал строевой марш военного дирижёра Дмитрия Перцева. Лидер КНДР пообщался с провожающими, пожал им руки и поднялся в вагон, помахав рукой. Он также приложил правую ладонь ко лбу. В этот момент его лимузин заехал в один из вагонов поезда. Затем Ким Чен Ын уехал на бронепоезде под марш "Прощание славянки". Северокорейскому лидеру предстоит проехать от Артёма до станции Хасан на границе с КНДР свыше 200 километров, на это понадобится несколько часов.
Напомним, что Ким Чен Ын прибыл в Россию во вторник, 12 сентября. В рамках поездки он провёл переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным на космодроме Восточный. Председатель КНДР отметил, что Россия начала "священную" борьбу за свой суверенитет и Пхеньян поддерживает это. 15 сентября лидер КНДР посетил авиационные заводы в Комсомольске-на-Амуре, а 16 сентября прибыл в Приморье. На аэродроме Кневичи ему показали самолёты стратегической авиации ВКС РФ, а министр обороны РФ Сергей Шойгу продемонстрировал гостю ракетный комплекс "Кинжал". Сегодня, 17 сентября, Ким Чен Ын посетил кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), где, в частности, провёл встречу со студентами. А ещё он посмотрел шоу в Приморском океанариуме на острове Русский. Это был первый визит Ким Чен Ына в Россию за последние четыре года.
ТАСС / Смитюк Юрий