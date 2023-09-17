В Приморье проводили Ким Чен Ына, завершающего визит в Россию

В Приморье прошла церемония проводов Ким Чен Ына. В честь этого перед бронепоездом, который ожидал северокорейского лидера, расстелили ковровую дорожку. У перрона кортеж Ким Чен Ына встретила рота почётного караула Восточного военного округа, военный оркестр штаба ТОФ исполнил Гвардейский встречный марш, гимны КНДР и РФ. Провожали Ким Чен Ына министр природных ресурсов Александр Козлов, посол России в Северной Корее Александр Мацегора и глава Приморья Олег Кожемяко.

После этого Ким Чен Ын вместе с сопровождающими последовал к вагону. На фоне в этот момент звучал строевой марш военного дирижёра Дмитрия Перцева. Лидер КНДР пообщался с провожающими, пожал им руки и поднялся в вагон, помахав рукой. Он также приложил правую ладонь ко лбу. В этот момент его лимузин заехал в один из вагонов поезда. Затем Ким Чен Ын уехал на бронепоезде под марш "Прощание славянки". Северокорейскому лидеру предстоит проехать от Артёма до станции Хасан на границе с КНДР свыше 200 километров, на это понадобится несколько часов.