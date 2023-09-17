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17 сентября, 07:59

Появились кадры Ким Чен Ына в шапке-ушанке

ЦТАК КНДР показало фото Ким Чен Ына в шапке-ушанке во время посещения базы ТОФ

<p>Лидер КНДР Ким Чен Ын в шапке-ушанке жмёт руку главе Минобороны Сергею Шойгу в Приморье. Обложка © <a href="http://kcna.kp/ru/media/photo/q/d35c29e84fcc9ced266719673c01628b3ba3adf797e5a4d2bcb060d8a32cefb1.kcmsf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Центральное телеграфное агентство Кореи</a></p>

Лидер КНДР Ким Чен Ын в шапке-ушанке жмёт руку главе Минобороны Сергею Шойгу в Приморье. Обложка © Центральное телеграфное агентство Кореи

Государственное Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК) показало фотографию, на которой глава Северной Кореи Ким Чен Ын во время посещения базы Тихоокеанского флота в Приморье запечатлён в шапке-ушанке.

  • Ким Чен Ын и Сергей Шойгу рассматривают меч во время посещения базы ТОФ. Фото © Центральное телеграфное агентство Кореи
    Ким Чен Ын и Сергей Шойгу рассматривают меч во время посещения базы ТОФ. Фото © Центральное телеграфное агентство Кореи

Ким Чен Ын и Сергей Шойгу рассматривают меч во время посещения базы ТОФ. Фото © Центральное телеграфное агентство Кореи

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На снимке Ким Чен Ын находится в помещении военного корабля в меховой шапке-ушанке. Он пожимает руку главе Минобороны РФ Сергею Шойгу и улыбается. На заднем фоне кадра виден кейс с мечом. Вместе с тем ЦТАК опубликовало фото с полевого обеда Ким Чен Ына после осмотра фрегата "Маршал Шапошников".

Ранее ЦТАК сообщало о том, что Ким Чен Ын передал презент Тихоокеанскому флоту. При этом сам лидер КНДР получил подарки от Шойгу и командующего дальней авиацией ВКС России Сергея Кобылаша. Какие именно презенты это были, не указывается. Но известно, что глава Приморья Олег Кожемяко подарил Ким Чен Ыну бронежилет и шесть дронов.

Ким Чен Ын и Шойгу обсудили сотрудничество в сфере обороны и безопасности

Ким Чен Ын и Шойгу обсудили сотрудничество в сфере обороны и безопасности

Напомним, что Ким Чен Ын прибыл в Россию во вторник, 12 сентября. В рамках поездки он провёл переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным на космодроме Восточный. Председатель КНДР отметил, что Россия начала "священную" борьбу за свой суверенитет и Пхеньян поддерживает это. 15 сентября лидер КНДР посетил авиационные заводы в Комсомольске-на-Амуре, а 16 сентября прибыл в Приморье. На аэродроме Кневичи ему показали самолёты стратегической авиации ВКС РФ, а министр обороны РФ Сергей Шойгу продемонстрировал гостю ракетный комплекс "Кинжал". Сегодня, 17 сентября, Ким Чен Ын посетил кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), где, в частности, провёл встречу со студентами. А ещё он посмотрел шоу в Приморском океанариуме на острове Русский. Это первый визит Ким Чен Ына в Россию за последние четыре года.

Светлана Оперук
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