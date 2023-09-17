Появились кадры Ким Чен Ына в шапке-ушанке

Государственное Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК) показало фотографию, на которой глава Северной Кореи Ким Чен Ын во время посещения базы Тихоокеанского флота в Приморье запечатлён в шапке-ушанке.

На снимке Ким Чен Ын находится в помещении военного корабля в меховой шапке-ушанке. Он пожимает руку главе Минобороны РФ Сергею Шойгу и улыбается. На заднем фоне кадра виден кейс с мечом. Вместе с тем ЦТАК опубликовало фото с полевого обеда Ким Чен Ына после осмотра фрегата "Маршал Шапошников".