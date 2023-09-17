Кожемяко подарил Ким Чен Ыну штурмовой бронежилет и БПЛА

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко в ходе осмотра продукции, которая была создана в регионе для нужд спецоперации, подарил лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну штурмовой бронежилет и шесть БПЛА с системами управления. Об этом сообщил глава приморского Министерства ГО и ЧС Александр Златкин. Видео с осмотром товаров военного и двойного назначения опубликовал руководитель российского региона в телеграм-канале.

Ким Чен Ын посетил павильон Приморского края на улице Дальнего Востока на набережной ДВФУ. Видео © Telegram / Кожемяко | официально

"Передан штурмовой бронежилет класса Бр5 и С2. Бр5 по пуле, С2 по осколкам. Самый оптимальный вариант... Полностью приморский дизайн (и производство) и полностью импортозамещённая ткань с инфракрасной ремиссией (делает носителя менее заметным через прибор ночного видения)", — сказал Златкин журналистам.







Также Ким Чен Ыну передали пять дронов-камикадзе с системой управления к ним. Их разработали и произвели в Приморье, но комплектующие не местные. В комплекте также были интерактивные очки. А ещё лидер КНДР получил беспилотник "Герань-25", модель 8. Этот БПЛА является разведывательным. Его передали тоже с системой наблюдения и управления.