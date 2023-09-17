Кожемяко подарил Ким Чен Ыну штурмовой бронежилет и БПЛА
Губернатор Приморья Кожемяко подарил Ким Чен Ыну бронежилет и шесть дронов
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко в ходе осмотра продукции, которая была создана в регионе для нужд спецоперации, подарил лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну штурмовой бронежилет и шесть БПЛА с системами управления. Об этом сообщил глава приморского Министерства ГО и ЧС Александр Златкин. Видео с осмотром товаров военного и двойного назначения опубликовал руководитель российского региона в телеграм-канале.
Ким Чен Ын посетил павильон Приморского края на улице Дальнего Востока на набережной ДВФУ. Видео © Telegram / Кожемяко | официально
"Передан штурмовой бронежилет класса Бр5 и С2. Бр5 по пуле, С2 по осколкам. Самый оптимальный вариант... Полностью приморский дизайн (и производство) и полностью импортозамещённая ткань с инфракрасной ремиссией (делает носителя менее заметным через прибор ночного видения)", — сказал Златкин журналистам.
Также Ким Чен Ыну передали пять дронов-камикадзе с системой управления к ним. Их разработали и произвели в Приморье, но комплектующие не местные. В комплекте также были интерактивные очки. А ещё лидер КНДР получил беспилотник "Герань-25", модель 8. Этот БПЛА является разведывательным. Его передали тоже с системой наблюдения и управления.
Кроме того, гостю из КНДР вручили подарки от главы Минобороны РФ Сергея Шойгу и командующего дальней авиацией ВКС России Сергея Кобылаша. Сам же Ким Чен Ын передал презент Тихоокеанскому флоту, сообщило северокорейское Центральное телеграфное агентство. При этом, какие именно эти подарки были, не указывается.
Напомним, что Ким Чен Ын прибыл в Россию во вторник, 12 сентября. В рамках поездки он провёл переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным на космодроме Восточный. Председатель КНДР отметил, что Россия начала "священную" борьбу за свой суверенитет и Пхеньян поддерживает это. 15 сентября лидер КНДР посетил авиационные заводы в Комсомольске-на-Амуре, а 16 сентября прибыл в Приморье. На аэродроме Кневичи ему показали самолёты стратегической авиации ВКС РФ, а министр обороны РФ Сергей Шойгу продемонстрировал гостю ракетный комплекс "Кинжал". Сегодня, 17 сентября, Ким Чен Ын посетил кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), где, в частности, провёл встречу со студентами. А ещё он посмотрел шоу в Приморском океанариуме на острове Русский. Это первый визит Ким Чен Ына в Россию за последние четыре года.
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