Ким Чен Ын и Шойгу обсудили сотрудничество в сфере обороны и безопасности

Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе визита в Приморский край обсудил с министром обороны РФ Сергеем Шойгу сотрудничество в сфере безопасности. Как сообщает "Голос Кореи", также поднималась тема обменов между вооружёнными силами (ВС) двух стран.

"Ким Чен Ын и Сергей Шойгу обменялись взглядами на региональные и международные военно-политические обстоятельства и конструктивными мнениями по поводу вопросов, касающихся дальнейшего укрепления тактико-стратегического взаимодействия, сотрудничества и взаимных обменов между вооружёнными силами двух стран, а также в сфере обороны и безопасности", — сказано в сообщении.