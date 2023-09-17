Ким Чен Ын и Шойгу обсудили сотрудничество в сфере обороны и безопасности
"Голос Кореи": Ким Чен Ын и Шойгу обсудили сотрудничество между ВС РФ и КНДР
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын. Обложка © ТАСС / Вадим Савицкий / Пресс-служба Минобороны РФ
Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе визита в Приморский край обсудил с министром обороны РФ Сергеем Шойгу сотрудничество в сфере безопасности. Как сообщает "Голос Кореи", также поднималась тема обменов между вооружёнными силами (ВС) двух стран.
"Ким Чен Ын и Сергей Шойгу обменялись взглядами на региональные и международные военно-политические обстоятельства и конструктивными мнениями по поводу вопросов, касающихся дальнейшего укрепления тактико-стратегического взаимодействия, сотрудничества и взаимных обменов между вооружёнными силами двух стран, а также в сфере обороны и безопасности", — сказано в сообщении.
Кроме прочего, северокорейский лидер высоко оценил вклад военных Тихоокеанского флота в обеспечение безопасности в Северо-Восточной Азии и во всём мире. По оценке председателя КНДР, российские военнослужащие проявляют в своей работе мужественный боевой дух и героизм.
Лайф сообщал, что лидеру КНДР Ким Чен Ыну в ходе его визита в Приморье на аэродроме Кневичи показали самолёты стратегической авиации ВКС РФ, а министр обороны РФ Сергей Шойгу продемонстрировал гостю ракетный комплекс "Кинжал". Кроме того, северокорейский лидер осмотрел новое вооружение фрегата Тихоокеанского флота (ТОФ) "Маршал Шапошников".