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19 сентября, 10:31

Шойгу подарил Ким Чен Ыну меч с драгоценными камнями

Шойгу передал Ким Чен Ыну в подарок меч, изготовленный мастерами из Златоуста

Министр обороны России Сергей Шойгу передал председателю государственных дел КНДР Ким Чен Ыну в ходе визита последнего в Приморье подарок — меч, изготовленный вручную златоустскими мастерами. Об этом РИА "Новости" рассказал директор оружейной фабрики "Златоуст" в Челябинской области Олег Трубин.

"Это классический русский меч, выполненный по образцу XVIII века. Изготовлен вручную с применением ценных пород дерева, благородных металлов. Изготовлением занимались в течение полугода по спецзаказу Министерства обороны РФ", пояснил он.

Оружие инкрустировано ювелирными камнями и украшено миниатюрами из русских былин — богатырями на конях. Трубин отметил, что они подчёркивают мощь России.

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Напомним, 12 сентября Ким Чен Ын впервые за четыре года посетил Россию с официальным визитом. Он провёл переговоры с различными политиками, а также съездил на космические и оборонные предприятия. Северокорейский лидер поблагодарил РФ за гостеприимство. Как подчёркивают в самой КНДР, визит открыл новую главу в отношениях Москвы и Пхеньяна.

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ТАСС / Вадим Савицкий

Матвей Константинов
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