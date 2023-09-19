Шойгу подарил Ким Чен Ыну меч с драгоценными камнями
Шойгу передал Ким Чен Ыну в подарок меч, изготовленный мастерами из Златоуста
Министр обороны России Сергей Шойгу передал председателю государственных дел КНДР Ким Чен Ыну в ходе визита последнего в Приморье подарок — меч, изготовленный вручную златоустскими мастерами. Об этом РИА "Новости" рассказал директор оружейной фабрики "Златоуст" в Челябинской области Олег Трубин.
"Это классический русский меч, выполненный по образцу XVIII века. Изготовлен вручную с применением ценных пород дерева, благородных металлов. Изготовлением занимались в течение полугода по спецзаказу Министерства обороны РФ", — пояснил он.
Оружие инкрустировано ювелирными камнями и украшено миниатюрами из русских былин — богатырями на конях. Трубин отметил, что они подчёркивают мощь России.
Напомним, 12 сентября Ким Чен Ын впервые за четыре года посетил Россию с официальным визитом. Он провёл переговоры с различными политиками, а также съездил на космические и оборонные предприятия. Северокорейский лидер поблагодарил РФ за гостеприимство. Как подчёркивают в самой КНДР, визит открыл новую главу в отношениях Москвы и Пхеньяна.
ТАСС / Вадим Савицкий