Шойгу подарил Ким Чен Ыну меч с драгоценными камнями

Министр обороны России Сергей Шойгу передал председателю государственных дел КНДР Ким Чен Ыну в ходе визита последнего в Приморье подарок — меч, изготовленный вручную златоустскими мастерами. Об этом РИА "Новости" рассказал директор оружейной фабрики "Златоуст" в Челябинской области Олег Трубин.

"Это классический русский меч, выполненный по образцу XVIII века. Изготовлен вручную с применением ценных пород дерева, благородных металлов. Изготовлением занимались в течение полугода по спецзаказу Министерства обороны РФ", — пояснил он.