В КНДР оценили поездку Ким Чен Ына в Россию

Поездка лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию позволила ему открыть новую главу в отношениях Москвы и Пхеньяна. Таким выводом поделились в Центральном телеграфном агентстве Кореи.

По данным ЦТАК, в ходе визита политик укрепил дружеские отношения не только с президентом РФ Владимиром Путиным, но и с российским народом. После возвращения на родину 18 сентября Ким Чен Ын передал соотечественникам тёплый привет, сказано в материале.