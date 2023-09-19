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18 сентября, 23:42

В КНДР оценили поездку Ким Чен Ына в Россию

ЦТАК: Ким Чен Ын открыл новую главу в отношениях России и КНДР

Поездка лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию позволила ему открыть новую главу в отношениях Москвы и Пхеньяна. Таким выводом поделились в Центральном телеграфном агентстве Кореи.

По данным ЦТАК, в ходе визита политик укрепил дружеские отношения не только с президентом РФ Владимиром Путиным, но и с российским народом. После возвращения на родину 18 сентября Ким Чен Ын передал соотечественникам тёплый привет, сказано в материале.

"Ким Чен Ын через нынешний визит в РФ укрепил узы товарищества и дружбы с президентом РФ Путиным, правительством и народом России, а также открыл новую страницу в развитии корейско-российских отношений", — уверены в ЦТАК.

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Глава КНДР впервые за четыре года посетил РФ с официальным визитом 12 сентября. В рамках поездки он провёл переговоры с российскими политиками, а также посетил космические и оборонные предприятия. По завершении турне Ким Чен Ын поблагодарил страну за гостеприимство.

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kremlin.ru

Илья Пушкарев
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