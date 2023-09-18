Посол России рассказал, как подбирали шапку-ушанку для Ким Чен Ына

"Поэтому, вы знаете, у меня очень большая голова, и одна из наших дипломатов сравнила на одной из фотографий, где я был рядом с товарищем Ким Чен Ыном, она сравнила — "чуть-чуть, может быть, поменьше". И определила размер головы. Меньше, чем у меня. И она угадала", — рассказал Мацегора.