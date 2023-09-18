Посол России рассказал, как подбирали шапку-ушанку для Ким Чен Ына
Посол Мацегора: Размер шапки-ушанки для Ким Чен Ына подбирали по фотографиям
Лидер КНДР Ким Чен Ын в шапке-ушанке жмёт руку главе Минобороны Сергею Шойгу в Приморье. Обложка © Центральное телеграфное агентство Кореи
Размер шапки-ушанки для лидера КНДР Ким Чен Ына пришлось подбирать по фотографии. Об этом в эфире "Соловьёв Live" рассказал посол России в Пхеньяне Александр Мацегора.
По его словам, спросить размер головы Ким Чен Ына не было возможности, однако коллега посла вовремя сообразила сверить головы лидера КНДР и дипломата по фотографии.
"Поэтому, вы знаете, у меня очень большая голова, и одна из наших дипломатов сравнила на одной из фотографий, где я был рядом с товарищем Ким Чен Ыном, она сравнила — "чуть-чуть, может быть, поменьше". И определила размер головы. Меньше, чем у меня. И она угадала", — рассказал Мацегора.
Он подчеркнул, что шапка оказалась "очень к лицу" Ким Чен Ыну и понравилась ему, ведь она была подарена от души.
Напомним, что Ким Чен Ын прибыл в Россию во вторник, 12 сентября. В рамках поездки он провёл переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным на космодроме Восточный. 15 сентября он посетил авиационные заводы в Комсомольске-на-Амуре, а 16 сентября прибыл в Приморье. На аэродроме Кневичи ему показали самолёты стратегической авиации ВКС РФ, а министр обороны Сергей Шойгу продемонстрировал гостю ракетный комплекс "Кинжал". 17 сентября Ким Чен Ын посетил кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), где, в частности, провёл встречу со студентами. А ещё он посмотрел шоу в Приморском океанариуме на острове Русский. Это был первый визит Ким Чен Ына в Россию за последние четыре года.