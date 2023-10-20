Ким Чен Ын заверил Лаврова в намерении выполнить все договорённости с Путиным
КНДР готова реализовать достигнутые на встрече Путина и Ким Чен Ына соглашения
Лидер КНДР Ким Чен Ын и глава МИД России Сергей Лавров на встрече в Пхеньяне подтвердили готовность выполнять достигнутые во время визита северокорейского лидера в РФ договорённости. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство республики (ЦТАК).
"В беседе товарищ Ким Чен Ын и Сергей Лавров обсудили и сошлись во мнении относительно представляющих взаимный интерес важнейших вопросов. В их числе — вопросы об инициативном реагировании двух стран — КНДР и РФ — на сложную региональную и международную обстановку на основе прочного политического и стратегического взаимного доверия", — пишет агентство.
Встреча Ким Чен Ына и Лаврова, как отмечается, прошла в дружественной и тёплой атмосфере. Лидер КНДР во время беседы выразил незыблемую позицию полноценно реализовать договорённости, достигнутые на корейско-российском саммите, чтобы выстроить стабильные на долгие времена и устремлённые в новую эпоху отношения. Лавров со своей стороны сообщил о готовности Путина выполнить все договорённости с Ким Чен Ыном.
Напомним, российский министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл в Пхеньян с рабочим визитом. В честь его прибытия в КНДР был организован торжественный концерт с песнями на русском языке. В начале переговоров с северокорейской коллегой Цой Сок Хи Лавров отметил переход отношений двух стран на качественно новый уровень.