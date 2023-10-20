Ким Чен Ын заверил Лаврова в намерении выполнить все договорённости с Путиным

Лидер КНДР Ким Чен Ын и глава МИД России Сергей Лавров на встрече в Пхеньяне подтвердили готовность выполнять достигнутые во время визита северокорейского лидера в РФ договорённости. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство республики (ЦТАК).

"В беседе товарищ Ким Чен Ын и Сергей Лавров обсудили и сошлись во мнении относительно представляющих взаимный интерес важнейших вопросов. В их числе — вопросы об инициативном реагировании двух стран — КНДР и РФ — на сложную региональную и международную обстановку на основе прочного политического и стратегического взаимного доверия", — пишет агентство.