Профессор увидел намёк Путина Южной Корее во время визита Ким Чен Ына
KT: Путин сделал намёк Южной Корее насчёт помощи Украине
Профессор Университета Кунмин в Сеуле Андрей Ланьков считает, что президент России Владимир Путин во время переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном сделал намёк Южной Корее о том, что пора перестать помогать Украине.
"Если Южная Корея поможет Украине, Россия поможет Северной Корее развивать свой ракетный и ядерный потенциал путём передачи российских технологий", — заявил Ланьков в интервью Korea Times.
Напомним, что Ким Чен Ын прибыл в Россию 12 сентября. Программа его визита была насыщенной: сначала лидер КНДР провёл переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным на космодроме Восточный, затем посетил авиационные заводы в Комсомольске-на-Амуре, в Приморском крае посмотрел на самолёты стратегической авиации и ракетный комплекс "Кинжал", встретился со студентами Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), оценил шоу в Приморском океанариуме. В Сеуле настолько впечатлились этим визитом, что вызвали в южнокорейский МИД посла России.
LIFE / Павел Баранов