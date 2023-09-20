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20 сентября, 07:43
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Профессор увидел намёк Путина Южной Корее во время визита Ким Чен Ына

KT: Путин сделал намёк Южной Корее насчёт помощи Украине

Профессор Университета Кунмин в Сеуле Андрей Ланьков считает, что президент России Владимир Путин во время переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном сделал намёк Южной Корее о том, что пора перестать помогать Украине.

"Если Южная Корея поможет Украине, Россия поможет Северной Корее развивать свой ракетный и ядерный потенциал путём передачи российских технологий", заявил Ланьков в интервью Korea Times.

"На глаз всё определил": Путин назвал Ким Чен Ына молодцом

"На глаз всё определил": Путин назвал Ким Чен Ына молодцом

Напомним, что Ким Чен Ын прибыл в Россию 12 сентября. Программа его визита была насыщенной: сначала лидер КНДР провёл переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным на космодроме Восточный, затем посетил авиационные заводы в Комсомольске-на-Амуре, в Приморском крае посмотрел на самолёты стратегической авиации и ракетный комплекс "Кинжал", встретился со студентами Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), оценил шоу в Приморском океанариуме. В Сеуле настолько впечатлились этим визитом, что вызвали в южнокорейский МИД посла России.

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LIFE / Павел Баранов

Александра Вишнякова
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