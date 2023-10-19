Лавров заявил о переходе отношений России и КНДР на качественно новый уровень

Россия и КНДР сделали шаг вперёд в своих отношениях после сентябрьской встречи первых лиц двух государств. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в начале переговоров с северокорейской коллегой Цой Сок Хи в правительственной резиденции Кымсусан.

"После проведения исторического саммита между президентом [РФ Владимиром] Путиным и председателем государственных дел Ким Чен Ыном на космодроме Восточный 13 сентября мы можем с уверенностью сказать, что эти отношения вышли на качественно новый, стратегический уровень", — констатировал российский министр иностранных дел.

Дипломат напомнил, что СССР 75 лет назад способствовал освобождению Кореи от японского колониального господства, первым признал её независимость и оказывал содействие в становлении всех сфер жизни государства. Он также подчеркнул, что в России всегда будут помнить вклад товарищей Ким Ир Сена и Ким Чен Ира в отношения наших стран. По словам Лаврова, "западный колониализм остаётся главной задачей и направлением действий европейцев, американцев и японцев", поэтому "взаимная солидарность, опирающаяся на исторические, братские связи, обретает особое значение".

Министр иностранных дел КНДР в свою очередь отметила, что такие частные встречи глав МИД двух государств являются доказательством, что корейско-российские двусторонние отношения развиваются с новой жизненной силой. По её мнению, переговоры с Лавровым важны для исполнения договорённостей, достигнутых на сентябрьском саммите лидеров двух стран.