Лавров заявил о переходе отношений России и КНДР на качественно новый уровень
Глава МИД России Сергей Лавров. Обложка © Министерство иностранных дел РФ
Россия и КНДР сделали шаг вперёд в своих отношениях после сентябрьской встречи первых лиц двух государств. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в начале переговоров с северокорейской коллегой Цой Сок Хи в правительственной резиденции Кымсусан.
"После проведения исторического саммита между президентом [РФ Владимиром] Путиным и председателем государственных дел Ким Чен Ыном на космодроме Восточный 13 сентября мы можем с уверенностью сказать, что эти отношения вышли на качественно новый, стратегический уровень", — констатировал российский министр иностранных дел.
Дипломат напомнил, что СССР 75 лет назад способствовал освобождению Кореи от японского колониального господства, первым признал её независимость и оказывал содействие в становлении всех сфер жизни государства. Он также подчеркнул, что в России всегда будут помнить вклад товарищей Ким Ир Сена и Ким Чен Ира в отношения наших стран. По словам Лаврова, "западный колониализм остаётся главной задачей и направлением действий европейцев, американцев и японцев", поэтому "взаимная солидарность, опирающаяся на исторические, братские связи, обретает особое значение".
Министр иностранных дел КНДР в свою очередь отметила, что такие частные встречи глав МИД двух государств являются доказательством, что корейско-российские двусторонние отношения развиваются с новой жизненной силой. По её мнению, переговоры с Лавровым важны для исполнения договорённостей, достигнутых на сентябрьском саммите лидеров двух стран.
Напомним, сегодня днём стало известно, что российский министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл в Пхеньян с рабочим визитом. В честь его прибытия в КНДР был организован торжественный концерт с песнями на русском языке. МИД РФ отметил, что "исполнители и музыканты продемонстрировали не только прекрасные вокальные и инструментальные способности, но и глубокое знание русской культуры и русского языка".