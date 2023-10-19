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19 октября, 02:57

Лавров заявил о переходе отношений России и КНДР на качественно новый уровень

<p>Глава МИД России Сергей Лавров. Обложка © <a href="https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1910102/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Министерство иностранных дел РФ</a></p>

Глава МИД России Сергей Лавров. Обложка © Министерство иностранных дел РФ

Россия и КНДР сделали шаг вперёд в своих отношениях после сентябрьской встречи первых лиц двух государств. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в начале переговоров с северокорейской коллегой Цой Сок Хи в правительственной резиденции Кымсусан.

"После проведения исторического саммита между президентом [РФ Владимиром] Путиным и председателем государственных дел Ким Чен Ыном на космодроме Восточный 13 сентября мы можем с уверенностью сказать, что эти отношения вышли на качественно новый, стратегический уровень", — констатировал российский министр иностранных дел.

Дипломат напомнил, что СССР 75 лет назад способствовал освобождению Кореи от японского колониального господства, первым признал её независимость и оказывал содействие в становлении всех сфер жизни государства. Он также подчеркнул, что в России всегда будут помнить вклад товарищей Ким Ир Сена и Ким Чен Ира в отношения наших стран. По словам Лаврова, "западный колониализм остаётся главной задачей и направлением действий европейцев, американцев и японцев", поэтому "взаимная солидарность, опирающаяся на исторические, братские связи, обретает особое значение".

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Министр иностранных дел КНДР в свою очередь отметила, что такие частные встречи глав МИД двух государств являются доказательством, что корейско-российские двусторонние отношения развиваются с новой жизненной силой. По её мнению, переговоры с Лавровым важны для исполнения договорённостей, достигнутых на сентябрьском саммите лидеров двух стран.

Напомним, сегодня днём стало известно, что российский министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл в Пхеньян с рабочим визитом. В честь его прибытия в КНДР был организован торжественный концерт с песнями на русском языке. МИД РФ отметил, что "исполнители и музыканты продемонстрировали не только прекрасные вокальные и инструментальные способности, но и глубокое знание русской культуры и русского языка".

Лариса Сафронова
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