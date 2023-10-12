Путин и Ким Чен Ын поздравили друг друга с 75-летием установления дипотношений

Российский лидер Владимир Путин поздравил северокорейского коллегу Ким Чен Ына с 75-летием установления дипломатических отношений между Москвой и Пхеньяном. В поздравительной телеграмме глава государства выразил надежду, что двусторонние договорённости по итогам саммита на космодроме Восточный будут способствовать региональной безопасности и стабильности.

В послании Путина, которое приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), указано, что российско-корейские связи продолжают активно развиваться на всех направлениях и недавняя встреча на космодроме Восточный в полной мере подтвердила это.

"Уверен, что реализация достигнутых договорённостей будет способствовать дальнейшему наращиванию конструктивного двустороннего взаимодействия на благо наших народов, в интересах обеспечения безопасности и стабильности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии в целом", — сказано в поздравительной телеграмме Путина.

Ким Чен Ын в свою очередь также выступил с поздравлением по случаю знаменательной даты. По словам политического деятеля, он абсолютно уверен, что дружба, солидарность и сотрудничество между Россией и Северной Кореей, укреплявшиеся не один век, будут и впредь непрерывно развиваться на новом высоком уровне.

"Пользуясь этим случаем, надеюсь, что российский народ, поднявшийся на построение сильного государства, всегда будет завоевывать победу и славу в борьбе за срыв непрекращающейся политики гегемонии и антироссийских происков изоляции, удушения со стороны империалистов, и искренне желаю товарищу Путину крепкого здоровья и успехов в ответственной работе", — говорится в заявлении северокорейского лидера.