В КНДР рассказали об изменениях в мире после визита Ким Чен Ына в Россию

Заведующий отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Сон Нам на заседании Политбюро заявил, что визит в Россию лидера КНДР Ким Чен Ына поднял корейско-российские отношения на новую стратегическую высоту и кардинально изменил мировую политическую обстановку. Его слова приводит государственное радио "Голос Кореи".

"Он [Ким Сон Нам] отметил, что визит поднял корейско-российские отношения на новую стратегическую высоту согласно требованиям нового времени и кардинально изменил мировую политическую обстановку", — указано в сообщении.