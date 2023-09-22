В КНДР рассказали об изменениях в мире после визита Ким Чен Ына в Россию
В Политбюро ЦК ТПК заявили, что визит Ким Чен Ына в РФ изменил обстановку в мире
Заведующий отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Сон Нам на заседании Политбюро заявил, что визит в Россию лидера КНДР Ким Чен Ына поднял корейско-российские отношения на новую стратегическую высоту и кардинально изменил мировую политическую обстановку. Его слова приводит государственное радио "Голос Кореи".
"Он [Ким Сон Нам] отметил, что визит поднял корейско-российские отношения на новую стратегическую высоту согласно требованиям нового времени и кардинально изменил мировую политическую обстановку", — указано в сообщении.
В докладе завотделом ЦК ТПК было проанализировано значение визита главы Северной Кореи в Россию. Также шла речь о перспективах развития двусторонних отношений между Москвой и Пхеньяном. Политбюро ЦК ТПК отметило, что визит лидера КНДР в РФ "добился желанных результатов", и поздравило с этим Ким Чен Ына.
Напомним, что Ким Чен Ын прибыл в Россию 12 сентября. В рамках поездки он провёл переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным на космодроме Восточный, затем посетил авиационные заводы в Комсомольске-на-Амуре, также у лидера КНДР была насыщенная программа в Приморье: он посмотрел на самолёты стратегической авиации и ракетный комплекс "Кинжал", встретился со студентами Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), оценил шоу в Приморском океанариуме на острове Русский.