Регион

Уведомления отключены

18 октября, 09:52

Лавров прибыл в Пхеньян с деловым визитом

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Пхеньян с рабочим визитом. Об этом сообщает ТАСС.

Официальное приглашение в КНДР есть и у президента России Владимира Путина, однако сроки его визита предстоит согласовать по дипломатическим каналам. Вероятно, этот вопрос будет прояснён в ходе поездки Лаврова.

В КНДР предупредили США о грядущей катастрофе из-за обострения в Израиле

В КНДР предупредили США о грядущей катастрофе из-за обострения в Израиле

О возможности посещения Лавровым Пхеньяна с рабочим визитом стало известно ещё в 20-х числах сентября. А 12 октября Владимир Путин поздравил северокорейского коллегу Ким Чен Ына с 75-летием установления дипломатических отношений между Москвой и Пхеньяном. В поздравительной телеграмме глава государства выразил надежду, что двусторонние договорённости по итогам саммита на космодроме Восточный будут способствовать региональной безопасности и стабильности.

Обложка ©

Shutterstock

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Сергей Лавров
  • КНДР
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров