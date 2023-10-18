Лавров прибыл в Пхеньян с деловым визитом

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Пхеньян с рабочим визитом. Об этом сообщает ТАСС.

Официальное приглашение в КНДР есть и у президента России Владимира Путина, однако сроки его визита предстоит согласовать по дипломатическим каналам. Вероятно, этот вопрос будет прояснён в ходе поездки Лаврова.