Лавров прибыл в Пхеньян с деловым визитом
Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Пхеньян с рабочим визитом. Об этом сообщает ТАСС.
Официальное приглашение в КНДР есть и у президента России Владимира Путина, однако сроки его визита предстоит согласовать по дипломатическим каналам. Вероятно, этот вопрос будет прояснён в ходе поездки Лаврова.
О возможности посещения Лавровым Пхеньяна с рабочим визитом стало известно ещё в 20-х числах сентября. А 12 октября Владимир Путин поздравил северокорейского коллегу Ким Чен Ына с 75-летием установления дипломатических отношений между Москвой и Пхеньяном. В поздравительной телеграмме глава государства выразил надежду, что двусторонние договорённости по итогам саммита на космодроме Восточный будут способствовать региональной безопасности и стабильности.
Shutterstock