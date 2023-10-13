В КНДР предупредили США о грядущей катастрофе из-за обострения в Израиле

Обострение палестино-израильского конфликта ложится огромным бременем на США, говорится в распространённом Центральным телеграфным агентством Кореи комментарии международного обозревателя Ли Гван Сона. По его словам, очагом нынешней ситуации послужила реакционная политика Штатов в отношении Среднего Востока, в которой они поддерживают "своего союзника, незаконно оккупировавшего территорию Палестины и грубейшим образом попирающего интересы палестинцев".

"Сейчас международное сообщество резко осуждает явно двойные стандарты США, которые раньше гвалтом кричали о так называемых правах Украины на самоопределение, её территориальной целостности, а сейчас последовательно игнорируют страдания, которые испытывает палестинская нация в течение десятков лет из-за Израиля", — указывает автор.

Ли считает, что в обоих случаях Вашингтон применяет "дипломатическую стратегию угрозы", которая обостряет напряжённость. А бремя, лёгшее на плечи США после возникновения израильского кризиса, показывает предел американской стратегии по установлению "миропорядка, основанного на правилах".

В целом, указывает обозреватель, эта ситуация является прелюдией "нового стратегического поражения, которое США должны принять". По его словам, чем дальше Штаты пытаются уничтожать международную справедливость и рушить мир и стабильность, "тем твёрже станет ответная воля международного сообщества решительно покарать их, а США лишь дороже расплатятся".