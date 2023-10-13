КНДР пригрозила мощным ударом в ответ на провокацию при заходе авианосца США в Пусан

КНДР обвинила США в систематизации попыток развязать ядерную войну из-за постоянной отправки своих стратегических активов на Корейский полуостров. Об этом говорится в заявлении государственного Центрального телеграфного агентства КНДР (ЦТАК) из-за прибытия атомного авианосца США USS Ronald Reagan с ударной группой кораблей в южнокорейский порт Пусан.

Пхеньян счёл, что Вашингтон приступил к систематизации и активизации "попыток ядерной атаки на КНДР", а "развязывание ядерной войны" становится реальностью.

"Беспрерывное перебрасывание США разных ядерных стратегических средств на Корейский полуостров, где существует постоянная вероятность военного столкновения и сгущаются тучи возможного начала ядерной войны, является открытой военной провокацией, которая приводит ситуацию к необратимому катастрофическому состоянию", — пишет ЦТАК.

Там напомнили, что опубликованная ядерная доктрина Северной Кореи допускает ответные действия в случае совершения или приближения ядерной атаки против республики. В Пхеньяне подтвердили решимость отражать "безрассудные попытки США и их приспешников развязать ядерную войну на полуострове". В КНДР предупредили, что даже "одна пуля или один снаряд" в нынешней ситуации могут вызвать ядерное противостояние.

Северная Корея обратила внимание США на то, что огромные стратегические средства Америки зашли "в слишком опасную акваторию".

"Наш самый мощный и незамедлительный первый удар будет нанесён даже по основным базам США на Корейском полуострове и вокруг него, не говоря уже о средствах "расширенного сдерживания", — предупредили в ЦТАК.