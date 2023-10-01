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1 октября, 02:55

В КНДР заявили о пройденной Вашингтоном красной черте

МИД КНДР: Враждебность США к Москве и Пхеньяну "перешла красную черту"

Враждебность Вашингтона в отношении дружеских связей между Москвой и Пхеньяном "перешла красную черту". Так считает заместитель министра иностранных дел КНДР Им Чхон Ир. Его слова опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи.

Министр заявил, что отношения Москвы и Пхеньяна — мощный оплот защиты мира, сдерживающий произвол, военную угрозу и вмешательство империалистов. США, по его мнению, заключают союзы для сохранения своей роли гегемона, они не вправе упрекать независимые государства за сплочение для противостояния исходящей от них угрозе.

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"Военный альянс США, Японии и Республики Корея, который обнажает враждебные замыслы против КНДР и соседних стран, а также НАТО — зачинщик кризиса на Украине — являются раковой опухолью, ввергающей в опасность международный порядок, и серьёзной угрозой для глобального мира и безопасности", — сказал Им Чхон Ир.

А ранее власти КНДР закрепили в конституции ускоренное развитие ядерных сил страны. Как сообщалось, это было сделано для гарантии права на существование и развитие, сдерживания войны и защиты мира и стабильности в регионе.

Обложка ©

Flickr / jey jaff

Лариса Сафронова
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