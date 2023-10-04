В КНДР назвали США источником угрозы применения оружия массового уничтожения

Крупнейшим источником угрозы использования оружия массового уничтожения на планете являются именно США. Об этом заявил представитель Минобороны КНДР. По его словам, Вооружённые силы (ВС) Северной Кореи будут последовательно сдерживать эту опасность.

Ведомство опубликовало комментарий по поводу новой стратегии американского Минобороны по противодействию оружию массового уничтожения. В ней США говорят о риске конфликта с применением ядерного, химического и биологического оружия. Россию и Китай в стратегии назвали основными угрозами, а КНДР — продолжительной угрозой.

"Что касается "продолжительной угрозы", это наиболее подходящее выражение для США — крупнейшего в мире обладателя оружия массового уничтожения, единственного в мире ядерного военного преступника, который ещё с прошлого века, определив КНДР как "вражеское государство", постепенно расширил и усилил беспрецедентную ядерную угрозу и шантаж", — сказано в заявлении представителя Минобороны КНДР.

В КНДР заявили о неразумном бесчинстве США, которые перебрасывают на Корейский полуостров стратегические вооружения. Например, атомную подлодку с ядерными боеголовками. В северокорейском военном ведомстве указали, что Штаты намерены разрушить интересы безопасности КНДР и других стран в угоду своего стремления господствовать над миром. Там считают, что именно США являются самой большой угрозой в плане использования оружия массового уничтожения.

По словам чиновника из Минобороны КНДР, данные факты говорят о том, что ВС страны должны силами сдерживания "отвечать на угрозу". По его словам, северокорейские войска продолжат противостоять вызовам и провокациям со стороны США.