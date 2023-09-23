Лавров заявил о возможном визите в Пхеньян в октябре

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что может отправиться с визитом в КНДР в октябре.

"В соответствии с тем, о чём договорились [лидер КНДР] Ким Чен Ын и президент [РФ Владимир] Путин, мы будем выстраивать мои переговоры в Пхеньяне, которые, действительно, в следующем месяце могут состояться", — отметил Лавров на пресс-конференции по итогам работы на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.