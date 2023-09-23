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23 сентября, 17:44

Лавров заявил о возможном визите в Пхеньян в октябре

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что может отправиться с визитом в КНДР в октябре.

"В соответствии с тем, о чём договорились [лидер КНДР] Ким Чен Ын и президент [РФ Владимир] Путин, мы будем выстраивать мои переговоры в Пхеньяне, которые, действительно, в следующем месяце могут состояться", — отметил Лавров на пресс-конференции по итогам работы на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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Напомним, что Ким Чен Ын прибыл в Россию 12 сентября. В рамках поездки он провёл переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным на космодроме Восточный, затем посетил авиационные заводы в Комсомольске-на-Амуре, также у лидера КНДР была насыщенная программа в Приморье: он посмотрел на самолёты стратегической авиации и ракетный комплекс "Кинжал", встретился со студентами Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), оценил шоу в Приморском океанариуме на острове Русский.

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ТАСС / AP / Marko Drobnjakovic

Никита Никонов
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