Лавров заявил о возможном визите в Пхеньян в октябре
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что может отправиться с визитом в КНДР в октябре.
"В соответствии с тем, о чём договорились [лидер КНДР] Ким Чен Ын и президент [РФ Владимир] Путин, мы будем выстраивать мои переговоры в Пхеньяне, которые, действительно, в следующем месяце могут состояться", — отметил Лавров на пресс-конференции по итогам работы на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Напомним, что Ким Чен Ын прибыл в Россию 12 сентября. В рамках поездки он провёл переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным на космодроме Восточный, затем посетил авиационные заводы в Комсомольске-на-Амуре, также у лидера КНДР была насыщенная программа в Приморье: он посмотрел на самолёты стратегической авиации и ракетный комплекс "Кинжал", встретился со студентами Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), оценил шоу в Приморском океанариуме на острове Русский.
ТАСС / AP / Marko Drobnjakovic