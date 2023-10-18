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18 октября, 19:07

Лаврова встретили в КНДР песней "Бог, храни Святую Русь!"

В КНДР устроили торжественный концерт с русскими песнями в честь визита Лаврова

Специально в честь визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в КНДР был организован торжественный концерт с песнями на русском языке. Об этом сообщается в официальном телеграм-аккаунте МИД РФ.

Торжественный концерт в Пхеньяне в честь приезда Лаврова. Видео © t.me / МИД России

"Потрясающие исполнители и музыканты продемонстрировали не только прекрасные вокальные и инструментальные способности, но и глубокое знание русской культуры и русского языка", сказано в публикации дипломатического ведомства.

МИД опубликовал и ролик с исполнением попурри из знаковых песен российской эстрады. Среди них "Вперёд, Россия", "Россия, твоё имя шепчут волны" ("Россия. Бог, храни Святую Русь!"), "Нам нужна одна победа" и прочие.

Появились кадры Ким Чен Ына в шапке-ушанке

Появились кадры Ким Чен Ына в шапке-ушанке

О возможном посещении Лавровым Пхеньяна с рабочим визитом стало известно ещё в 20-х числах сентября. А 12 октября Владимир Путин поздравил северокорейского коллегу Ким Чен Ына с 75-летием установления дипломатических отношений между Москвой и Пхеньяном. В поздравительной телеграмме глава государства выразил надежду, что двусторонние договорённости по итогам саммита на космодроме Восточный будут способствовать региональной безопасности и стабильности. А сегодня днём стало известно, что Лавров прибыл в Пхеньян.

Обложка ©

t.me / МИД России

Юрий Лысенко
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