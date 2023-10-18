Лаврова встретили в КНДР песней "Бог, храни Святую Русь!"

Специально в честь визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в КНДР был организован торжественный концерт с песнями на русском языке. Об этом сообщается в официальном телеграм-аккаунте МИД РФ.

Торжественный концерт в Пхеньяне в честь приезда Лаврова. Видео © t.me / МИД России

"Потрясающие исполнители и музыканты продемонстрировали не только прекрасные вокальные и инструментальные способности, но и глубокое знание русской культуры и русского языка", — сказано в публикации дипломатического ведомства.