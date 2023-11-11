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Регион
Опубликовано 11 ноября 2023, 11:20
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Боррель сделал шокирующее признание о неверии ЕС в победу Украины над Россией

Боррель: Победы Украины над Россией в ближайшее время не ожидается

В ближайшее время Евросоюз не ожидает победы Украины над Россией, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Он добавил, что это одна из главных проблем объединения на сегодняшний день.

"У нас очень много проблем. В первую очередь Украина, где скорой победы над Россией не ожидается", — сказал он, выступая на конгрессе Партии европейских социалистов в Малаге.

Власти США признали, что хотят продолжения конфликта на Украине
Власти США признали, что хотят продолжения конфликта на Украине

Ранее Боррель заявил, что Евросоюз ждёт от Китая помощи для урегулирования конфликта на Украине, а также взаимодействия в вопросах гуманитарной помощи Киеву и переговоров с Россией.

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ТАСС / EPA / FRANCK ROBICHON

Александра Мышляева
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