Боррель сделал шокирующее признание о неверии ЕС в победу Украины над Россией

В ближайшее время Евросоюз не ожидает победы Украины над Россией, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Он добавил, что это одна из главных проблем объединения на сегодняшний день.

"У нас очень много проблем. В первую очередь Украина, где скорой победы над Россией не ожидается", — сказал он, выступая на конгрессе Партии европейских социалистов в Малаге.