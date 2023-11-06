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6 ноября, 10:39

Боррель: ЕС ожидает от Китая помощи для решения украинского конфликта

Евросоюз ждёт от Китая помощи для урегулирования конфликта на Украине, а также взаимодействия в вопросах гуманитарной помощи Киеву и переговоров с Россией, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Я сказал откровенно нашим друзьям в Китае, что мы ожидаем большего от них по Украине. Мы не ожидаем, что они примут нашу позицию. Но да, ожидаем, что они будут взаимодействовать больше с Украиной, в частности, в вопросах гуманитарной помощи и в том, чтобы убедить Россию вывести войска с Украины", — заявил Боррель, выступая с программной речью на ежегодной конференции послов ЕС.

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Ранее исполнительный директор Центра гуманитарного диалога Дэвид Харланд назвал Китай хорошим посредником для диалога между Россией и Украиной. По его мнению, у страны есть прекрасная особенность: Пекин не стремится сделать другие государства похожими на себя, в отличие от Запада.

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Александра Мышляева
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