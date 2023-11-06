Боррель: ЕС ожидает от Китая помощи для решения украинского конфликта

"Я сказал откровенно нашим друзьям в Китае, что мы ожидаем большего от них по Украине. Мы не ожидаем, что они примут нашу позицию. Но да, ожидаем, что они будут взаимодействовать больше с Украиной, в частности, в вопросах гуманитарной помощи и в том, чтобы убедить Россию вывести войска с Украины", — заявил Боррель, выступая с программной речью на ежегодной конференции послов ЕС.