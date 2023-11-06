Китай сочли лучшим посредником для переговоров между Россией и Украиной

Исполнительный директор Центра гуманитарного диалога Дэвид Харланд назвал Китай хорошим посредником между Россией и Украиной. По его мнению, у страны есть прекрасная особенность: Пекин не стремится сделать другие государства похожими на себя, в отличие от Запада.

"Я не большой эксперт по истории Китая, но думаю, что китайцы никогда не думали, что Танзания, Новая Зеландия или Россия должны быть больше похожи на Китай. Они заключали соглашения, основанные на взаимных интересах и так далее", — приводит его слова РИА "Новости".

Эксперт выразил уверенность в том, что такая концепция больше всего подходит для существующей сейчас весьма нестабильной международной системы.