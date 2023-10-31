Нарисуют новую карту мира: Россия и Китай вынудят США молиться за своё будущее

Соединённым Штатам стоит готовиться к геополитическому поражению в борьбе с Россией и Китаем. Удержаться на плаву в миропорядке будущего Вашингтону помогут лишь молитвы, уверен автор иракского издания Saut al-Iraq Мухаммед Сабер.

Обозреватель напомнил, что конфликт на Украине серьёзно пошатнул репутацию США. Страна оказалась неспособной на деле подтвердить статус мощнейшей державы мира. Усугубило положение Вашингтона обострение ситуации на Ближнем Востоке, где Израиль едва не превратился в изгоя, несмотря на поддержку американских властей.

"Америке остаётся только молиться, поскольку Россия и Китай планируют нарисовать новую карту мира, в котором сами распределят роли между игроками на международной арене", — подытожил Сабер.