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30 октября, 06:49

"Наихудший сценарий": В Китае предупредили о катастрофических последствиях столкновения с США

Экс-посол КНР Цуй Тянькай: конфликт США и Китая станет катастрофой для мира

Конфликт США и КНР будет иметь катастрофические последствия для мира, предупредил бывший китайский посол в Штатах Цуй Тянькай в ходе X Сяншаньского форума по вопросам безопасности в Пекине.

"Если произойдёт конфликт и противостояние между Китаем и США, являющимися крупными мировыми державами, это определённо будет иметь катастрофические последствия для мира, как и для двух стран", — сказал он.

Дипломат напомнил, как экс-госсекретарь США Генри Киссинджер неоднократно заявлял о необходимости избегать конфликтов и конфронтации. По словам Цуй Тянькая, большинство разумных людей осознают сказанное американским политиком, однако уйти от этого "наихудшего сценария" можно, лишь приложив совместные усилия.

"Если вы будете лежать и ничего не делать, скорее всего, произойдёт то, чего вы меньше всего желаете", — добавил бывший посол.

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Кстати, недавно комиссия Конгресса США по вопросам стратегической концепции призвала готовиться к одновременному конфликту с РФ и КНР. Цели плана должны включать эффективное сдерживание и нанесение поражения одновременно и российской, и китайской "агрессии" в Европе и Азии.

Обложка ©

TPG / Zuma / TASS

Матвей Константинов
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