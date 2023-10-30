"Наихудший сценарий": В Китае предупредили о катастрофических последствиях столкновения с США

Конфликт США и КНР будет иметь катастрофические последствия для мира, предупредил бывший китайский посол в Штатах Цуй Тянькай в ходе X Сяншаньского форума по вопросам безопасности в Пекине.

"Если произойдёт конфликт и противостояние между Китаем и США, являющимися крупными мировыми державами, это определённо будет иметь катастрофические последствия для мира, как и для двух стран", — сказал он.

Дипломат напомнил, как экс-госсекретарь США Генри Киссинджер неоднократно заявлял о необходимости избегать конфликтов и конфронтации. По словам Цуй Тянькая, большинство разумных людей осознают сказанное американским политиком, однако уйти от этого "наихудшего сценария" можно, лишь приложив совместные усилия.

"Если вы будете лежать и ничего не делать, скорее всего, произойдёт то, чего вы меньше всего желаете", — добавил бывший посол.