"Наихудший сценарий": В Китае предупредили о катастрофических последствиях столкновения с США
Экс-посол КНР Цуй Тянькай: конфликт США и Китая станет катастрофой для мира
Конфликт США и КНР будет иметь катастрофические последствия для мира, предупредил бывший китайский посол в Штатах Цуй Тянькай в ходе X Сяншаньского форума по вопросам безопасности в Пекине.
"Если произойдёт конфликт и противостояние между Китаем и США, являющимися крупными мировыми державами, это определённо будет иметь катастрофические последствия для мира, как и для двух стран", — сказал он.
Дипломат напомнил, как экс-госсекретарь США Генри Киссинджер неоднократно заявлял о необходимости избегать конфликтов и конфронтации. По словам Цуй Тянькая, большинство разумных людей осознают сказанное американским политиком, однако уйти от этого "наихудшего сценария" можно, лишь приложив совместные усилия.
"Если вы будете лежать и ничего не делать, скорее всего, произойдёт то, чего вы меньше всего желаете", — добавил бывший посол.
Кстати, недавно комиссия Конгресса США по вопросам стратегической концепции призвала готовиться к одновременному конфликту с РФ и КНР. Цели плана должны включать эффективное сдерживание и нанесение поражения одновременно и российской, и китайской "агрессии" в Европе и Азии.
TPG / Zuma / TASS