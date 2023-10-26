В Германии раскрыли, когда США попрощаются со статусом сверхдержавы

Правительству США пора начать устанавливать мирные взаимоотношения с Россией, Китаем и странами Ближнего Востока, чтобы избежать полного краха. Об этом написал в "Твиттере" немецко-финский бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.

"Вашингтон понял, в какую беду он угодил из-за своей политики? Единственной альтернативой быстрому и неконтролируемому краху станут мирные отношения с Россией, Китаем и Ближним Востоком", — говорится в тексте.

Предприниматель подчеркнул, что перемирие не спасёт США от экономического и политического упадка, однако минимизирует риски и сделает падение более контролируемым. По его мнению, США перестанут быть сверхдержавой к 2030 году.