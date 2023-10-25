В Госдуме указали на послание для США в ядерных учениях под контролем Путина

Депутат Госдумы Андрей Свинцов считает, что проведение Россией учений стратегических сил сдерживания — это очень своевременная мера на фоне эскалации на Ближнем Востоке, когда в конфликт втягивается всё больше государств. Об этом парламентарий рассказал Лайфу.

"Некоторые американские политики открыто заявляют, что это может привести к третьей мировой войне и к вооружённому конфликту на самом высоком уровне — между США и Ираном. Конечно, такое развитие событий приведёт к чудовищным последствиям", — поделился он.

По его убеждению, мировая война в случае развязывания затронет десятки государств, в том числе имеющие в арсенале ядерное оружие. Депутат уверен, что российские учения "охладят пыл тем американским политикам, которые сегодня бравируют мощью армии США". Он добавил, что Вашингтон должен понимать, что для него прямое военное противостояние с Москвой обернётся крахом.

"Нужно как можно быстрее на всех континентах, всем армиям мира садиться за стол переговоров и принимать те условия, о которых сегодня говорит Россия. А Россия говорит о том, что мир на планете может быть только с учётом интересов всех сторон. И если такая позиция России будет услышана, то никакой третьей мировой войны не будет", — заключил собеседник Лайфа.