Стратегические ядерные силы отработали массированный ответный удар под руководством Путина

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину, что российские войска в ходе тренировок отрабатывают задачи нанесения массивного ядерного удара в ответ на возможную аналогичную атаку противника.

Сергей Шойгу отчитался о тренировках ВС РФ. Видео © LIFE

"В соответствии с планом подготовки Вооружённых сил РФ под вашим руководством проводится тренировка по управлению ВС РФ, в ходе которой будут отработаны задачи массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника", — констатировал министр.

В тренировках были задействованы наземные, морские и авиационные силы РФ, проводились практические пуски баллистических и крылатых ракет. Так, с космодрома Плесецк по камчатскому полигону Кура запущена межконтинентальная баллистическая ракета "Ярс", а с атомной подлодки "Тула" выпущена ракета "Синева".

Кроме того, к учениям присоединились самолёты Ту-95МС, отрабатывавшие удары крылатых ракет воздушного базирования. Руководство тренировками осуществлялось из Национального центра управления обороной страны. Все поставленные цели были достигнуты.