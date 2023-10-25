Стратегические ядерные силы отработали массированный ответный удар под руководством Путина
Под руководством Путина прошла тренировка cил стратегического сдерживания
Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину, что российские войска в ходе тренировок отрабатывают задачи нанесения массивного ядерного удара в ответ на возможную аналогичную атаку противника.
Сергей Шойгу отчитался о тренировках ВС РФ. Видео © LIFE
"В соответствии с планом подготовки Вооружённых сил РФ под вашим руководством проводится тренировка по управлению ВС РФ, в ходе которой будут отработаны задачи массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника", — констатировал министр.
В тренировках были задействованы наземные, морские и авиационные силы РФ, проводились практические пуски баллистических и крылатых ракет. Так, с космодрома Плесецк по камчатскому полигону Кура запущена межконтинентальная баллистическая ракета "Ярс", а с атомной подлодки "Тула" выпущена ракета "Синева".
Кроме того, к учениям присоединились самолёты Ту-95МС, отрабатывавшие удары крылатых ракет воздушного базирования. Руководство тренировками осуществлялось из Национального центра управления обороной страны. Все поставленные цели были достигнуты.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что никто в здравом уме не должен допускать возможность войны ядерных держав, но Россия готова ответить на агрессию извне.
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