Киев потерял лучший шанс на победу в конфликте с Россией, заявили в Британии
Британский полковник Кемп: Украина упустила лучший шанс на победу
Киев потерял свой лучший шанс на победу в конфликте с Россией, заявил британский отставной полковник Ричард Кемп. Он назвал крайне плачевными перспективы Украины в условиях, когда страна оказалась лишена необходимого оружия, а всё внимание мира смещается в сторону Израиля.
При этом и изначально провальное контрнаступление ВСУ всё больше сдувается и заходит в тупик, отметил военный. Вместе с тем он не исключил, что и российская сторона тоже готовит собственное наступление против измотанной украинской армии. По его мнению, стратегия президента РФ Владимира Путина по ослаблению западной поддержки Киева оправдала себя как нельзя лучше. В результате западные кураторы помогли Москве своей нерешительностью в вопросе поставок вооружения Киеву, отметил Кемп.
"Всё это поставило Украину в тяжёлое положение. Европейские лидеры, многие из которых колебались с самого начала, теперь имеют мало надежды на то, что их военная помощь станет залогом успеха на поле боя", — приводит его слова The Daily Telegraph.
Как заявил полковник в отставке, Запад жутко устал от военных действий и заинтересован в том, чтобы заключить сделку с Кремлём для урегулирования ситуации и положить конец конфликту.
Ранее, кстати, Владимира Зеленского уже призывали заключить мир с Россией. Как заявил бывший советник экс-президента Незалежной Леонида Кучмы Олег Соскин, сделать это необходимо до начала Нового года. По его словам, ни о каком "прорыве" уже не может идти речь, поэтому, пока Зеленский не убежал из страны, Киеву "надо заканчивать".
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