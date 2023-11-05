Киев потерял лучший шанс на победу в конфликте с Россией, заявили в Британии

Киев потерял свой лучший шанс на победу в конфликте с Россией, заявил британский отставной полковник Ричард Кемп. Он назвал крайне плачевными перспективы Украины в условиях, когда страна оказалась лишена необходимого оружия, а всё внимание мира смещается в сторону Израиля.

При этом и изначально провальное контрнаступление ВСУ всё больше сдувается и заходит в тупик, отметил военный. Вместе с тем он не исключил, что и российская сторона тоже готовит собственное наступление против измотанной украинской армии. По его мнению, стратегия президента РФ Владимира Путина по ослаблению западной поддержки Киева оправдала себя как нельзя лучше. В результате западные кураторы помогли Москве своей нерешительностью в вопросе поставок вооружения Киеву, отметил Кемп.

"Всё это поставило Украину в тяжёлое положение. Европейские лидеры, многие из которых колебались с самого начала, теперь имеют мало надежды на то, что их военная помощь станет залогом успеха на поле боя", — приводит его слова The Daily Telegraph.

Как заявил полковник в отставке, Запад жутко устал от военных действий и заинтересован в том, чтобы заключить сделку с Кремлём для урегулирования ситуации и положить конец конфликту.