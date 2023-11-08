Власти США признали, что хотят продолжения конфликта на Украине

Белый дом считает, что продолжение конфликта на Украине необходимо. Об этом на слушаниях в Комитете по иностранным делам Сената Конгресса США заявил помощник американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.

"Я не отстаиваю точку зрения, заключающуюся в том, что война — это хорошо. Я отстаиваю точку зрения, сводящуюся к тому, что в данном случае война является необходимой", — ответил сотрудник Госдепа на призыв сенатора Рэнда Пола искать способы завершения украинского конфликта.

Также он призвал законодательную власть США поддержать запрос вашингтонской администрации на выделение Киеву крупного пакета финансовой помощи. По словам О'Брайена, если этого не сделать сейчас, то в будущем Штатам придётся потратить на оборону гораздо больше.

Республиканец Пол раскритиковал дипломата за его позицию, подчеркнув, что тот занимается "оправданием войны". Сенатор указал на лицемерие сторонников выделения помощи Киеву: "Разрушенные страны — это не так уж и плохо, раз оружейная отрасль получит миллиарды долларов". Также политик обратил внимание на то, что американское правительство фактически одалживает деньги у налогоплательщиков и внешних кредиторов вроде Китая.

"У нас нет горшка с деньгами. Мы берём деньги в долг. Вы, по сути, предлагаете взять деньги в долг у Китая, отправить их на Украину, Украина их вернёт, покупая у нас вооружения, а от этого выиграют все", — сказал Пол.