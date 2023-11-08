В США заявили о высоком риске полного прекращения гуманитарной помощи Украине

У Правительства США кончились деньги для прямой бюджетной поддержки Киева. Гуманитарная помощь может полностью прекратиться без новых ассигнований. Такое заявление сделала помощник главы Агентства по международному развитию (USAID) по делам Европы и Евразии Эрин Макки.

"В настоящее время средств на продолжение прямой бюджетной поддержки не осталось. Без дальнейших ассигнований правительству Украины придётся задействовать чрезвычайные меры, такие как эмиссию денег и невыплату зарплат критически важным служащим", — пояснила она.

По её словам, это может привести к гиперинфляции и нанести серьёзный ущерб усилиям в военной сфере. Макки также добавила, что есть риск того, что Вашингтону придётся сократить гуманитарную помощь Украине на 75% или же полностью прекратить реализацию подобных программ.