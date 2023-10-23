В США сочли поддержку Киева чудовищным решением
Профессор Аткинс: Запад допускает большую ошибку, продолжая финансировать Киев
Продолжение финансирования Киева со стороны Запада является чудовищным решением. Как заявил в интервью YouTube-каналу Dialoge Works профессор Университета Миссисипи Джозеф Аткинс, это приведёт лишь к гибели людей и не повлияет на исход конфликта.
По словам аналитика, продолжение финансирования конфликта на Украине ни к чему, кроме новых смертей, не приведёт. Эксперт убеждён, что киевскому режиму не выиграть этот конфликт — он уже проиграл.
"Им [ВСУ] не выиграть эту войну. Они уже её проиграли. И поэтому сохранять их финансирование — это просто чудовищно и аморально", — заявил профессор.
В то же время собеседник канала считает, что коллективный Запад руководствуется в этой ситуации исключительно политическими мотивами. Аткинс подчеркнул, что речь идёт не только о властях США и американском лидере Джо Байдене. По словам эксперта, европейские политики и НАТО также поставили на кон в украинском конфликте своё политическое будущее.
Ранее сообщалось, что поставленные ВСУ американские танки Abrams никак не спасут украинскую армию от провала, ведь они совсем не предназначены для ведения боя на Украине. Также журналисты уверены, что Запад поставил Abrams Киеву довольно поздно, в период печально известной "украинской грязи".
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