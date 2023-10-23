Продолжение финансирования Киева со стороны Запада является чудовищным решением. Как заявил в интервью YouTube-каналу Dialoge Works профессор Университета Миссисипи Джозеф Аткинс, это приведёт лишь к гибели людей и не повлияет на исход конфликта.

По словам аналитика, продолжение финансирования конфликта на Украине ни к чему, кроме новых смертей, не приведёт. Эксперт убеждён, что киевскому режиму не выиграть этот конфликт — он уже проиграл.

"Им [ВСУ] не выиграть эту войну. Они уже её проиграли. И поэтому сохранять их финансирование — это просто чудовищно и аморально", — заявил профессор.

В то же время собеседник канала считает, что коллективный Запад руководствуется в этой ситуации исключительно политическими мотивами. Аткинс подчеркнул, что речь идёт не только о властях США и американском лидере Джо Байдене. По словам эксперта, европейские политики и НАТО также поставили на кон в украинском конфликте своё политическое будущее.