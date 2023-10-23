Поставленные ВСУ американские танки Abrams никак не спасут украинскую армию от провала, ведь они совсем не предназначены для ведения боя на Украине. Таким мнением поделились авторы немецкого журнала Merkur.

В материале указано, что украинская сторона хоть и "безумно рада" этим танкам, но в то же время признаёт, что результат ВСУ они никак не улучшат. Дело в том, что поставили Abrams Киеву довольно поздно, в период печально известной "украинской грязи".

Специалисты пояснили, что эти танки совсем не предназначены для ведения боя в таких условиях. Во-первых, Abrams — довольно тяжёлый танк, который будет застревать в грязи на Украине. Вытаскивать его в таком случае придётся бронированным машинам под огнём, что опасно для ВСУ. К тому же мосты на территории Незалежной вряд ли выдержат вес такой крупногабаритной техники.

Однако это не единственная проблема "хвалёных" американских танков. Ко всему прочему, они имеют очень высокие требования к топливу и регулярно заправлять такую технику в условиях активных боевых действий будет крайне неудобно, резюмировали авторы материала.