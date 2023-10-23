ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 октября 2023, 21:30
7651

В Германии сообщили о новой проблеме ВСУ

Merkur: Танки Abrams никак не помогут ВСУ из-за характеристик

Американский танк Abrams. Обложка © Getty Images / Stocktrek Images

Американский танк Abrams. Обложка © Getty Images / Stocktrek Images

Поставленные ВСУ американские танки Abrams никак не спасут украинскую армию от провала, ведь они совсем не предназначены для ведения боя на Украине. Таким мнением поделились авторы немецкого журнала Merkur.

В материале указано, что украинская сторона хоть и "безумно рада" этим танкам, но в то же время признаёт, что результат ВСУ они никак не улучшат. Дело в том, что поставили Abrams Киеву довольно поздно, в период печально известной "украинской грязи".

Специалисты пояснили, что эти танки совсем не предназначены для ведения боя в таких условиях. Во-первых, Abrams — довольно тяжёлый танк, который будет застревать в грязи на Украине. Вытаскивать его в таком случае придётся бронированным машинам под огнём, что опасно для ВСУ. К тому же мосты на территории Незалежной вряд ли выдержат вес такой крупногабаритной техники.

Однако это не единственная проблема "хвалёных" американских танков. Ко всему прочему, они имеют очень высокие требования к топливу и регулярно заправлять такую технику в условиях активных боевых действий будет крайне неудобно, резюмировали авторы материала.

"Мантия-невидимка" российских танков поставила в тупик американские Javelin
"Мантия-невидимка" российских танков поставила в тупик американские Javelin

Новости об очередных поставках бронетехники НАТО для ВСУ нисколько не испугали российских бойцов. Напротив, это вызвало серьёзный ажиотаж среди танкистов, которые всерьёз настроились охотиться на американские танки Abrams.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Военная техника
  • Политика
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar