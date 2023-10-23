В Германии сообщили о новой проблеме ВСУ
Merkur: Танки Abrams никак не помогут ВСУ из-за характеристик
Американский танк Abrams. Обложка © Getty Images / Stocktrek Images
Поставленные ВСУ американские танки Abrams никак не спасут украинскую армию от провала, ведь они совсем не предназначены для ведения боя на Украине. Таким мнением поделились авторы немецкого журнала Merkur.
В материале указано, что украинская сторона хоть и "безумно рада" этим танкам, но в то же время признаёт, что результат ВСУ они никак не улучшат. Дело в том, что поставили Abrams Киеву довольно поздно, в период печально известной "украинской грязи".
Специалисты пояснили, что эти танки совсем не предназначены для ведения боя в таких условиях. Во-первых, Abrams — довольно тяжёлый танк, который будет застревать в грязи на Украине. Вытаскивать его в таком случае придётся бронированным машинам под огнём, что опасно для ВСУ. К тому же мосты на территории Незалежной вряд ли выдержат вес такой крупногабаритной техники.
Однако это не единственная проблема "хвалёных" американских танков. Ко всему прочему, они имеют очень высокие требования к топливу и регулярно заправлять такую технику в условиях активных боевых действий будет крайне неудобно, резюмировали авторы материала.
Новости об очередных поставках бронетехники НАТО для ВСУ нисколько не испугали российских бойцов. Напротив, это вызвало серьёзный ажиотаж среди танкистов, которые всерьёз настроились охотиться на американские танки Abrams.