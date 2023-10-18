Новости об очередных поставках бронетехники НАТО для ВСУ привели к серьёзному ажиотажу у танкистов ВС РФ, бойцы под Работином всерьёз настроились охотиться на американские танки Abrams. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказал командир танкового батальона, кавалер ордена Мужества и медали "За отвагу" капитан Самбу Хутаков.

"По прибытии зарубежной техники вот на наше же направление или на какой-либо из участков в зоне СВО, если новый танк, то все танкисты отслеживают его. Вы не представляете, какой здесь был ажиотаж среди танкистов — кто должен был первый этого "Леопарда" поймать, "Брэдли" вот эти даже поймать. То есть мы ждём их!" — заявил комбат.

Он добавил, что его батальон ожидает прибытия первых американских танков М1 Abrams в конце этого года или в начале 2024-го. При этом встречать заокеанских гостей российские танкисты готовы уже сейчас. По словам Хутакова, азарт среди его бойцов такой, что танкисты готовы идти за трофейными "Абрамсами" даже не на танках, а с РПГ в руках, лишь бы подбить американскую машину быстрее сослуживцев.