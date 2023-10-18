Вести о скором прибытии Abrams вызвали ажиотаж среди танкистов ВС РФ
Капитан Хутаков: Танкисты ВС РФ готовятся охотиться на "Абрамсы"
Новости об очередных поставках бронетехники НАТО для ВСУ привели к серьёзному ажиотажу у танкистов ВС РФ, бойцы под Работином всерьёз настроились охотиться на американские танки Abrams. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказал командир танкового батальона, кавалер ордена Мужества и медали "За отвагу" капитан Самбу Хутаков.
"По прибытии зарубежной техники вот на наше же направление или на какой-либо из участков в зоне СВО, если новый танк, то все танкисты отслеживают его. Вы не представляете, какой здесь был ажиотаж среди танкистов — кто должен был первый этого "Леопарда" поймать, "Брэдли" вот эти даже поймать. То есть мы ждём их!" — заявил комбат.
Он добавил, что его батальон ожидает прибытия первых американских танков М1 Abrams в конце этого года или в начале 2024-го. При этом встречать заокеанских гостей российские танкисты готовы уже сейчас. По словам Хутакова, азарт среди его бойцов такой, что танкисты готовы идти за трофейными "Абрамсами" даже не на танках, а с РПГ в руках, лишь бы подбить американскую машину быстрее сослуживцев.
Капитан Хутаков несёт службу в зоне СВО с начала 2023 года. До этого он ездил в командировки в Сирию, а также служил в составе миротворческого контингента России в Нагорном Карабахе. У него две награды — орден Мужества и медаль "За отвагу", обе он получил за противостояние летне-осеннему контрнаступлению ВСУ.
Ранее Лайф писал, что, поставив Украине танки Abrams, США сделали огромный подарок президенту России Владимиру Путину. Таким мнением поделился бывший американский разведчик Скотт Риттер. По его словам, теперь в руках у Российской армии "31 шанс" показать, насколько несовершенна новейшая натовская техника. Вечером 17 октября представитель армии США в Европе и Африке полковник Мартин О'Доннелл подтвердил передачу Киеву американскими властями танков Abrams.
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