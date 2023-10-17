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17 октября, 16:51

Киев получил от США все обещанные танки Abrams

Полковник О'Доннелл: США передали Киеву 31 обещанный танк Abrams

Обещанные американскими властями танки Abrams, а всего их 31 единица, уже прибыли на Украину. Об этом сообщил представитель армии США в Европе и Африке полковник Мартин О'Доннелл.

"Мы выполнили наши договорённости. Я могу подтвердить, что этот 31 танк сейчас на Украине и [эти танки] готовы к использованию там, где они будут нужны", — сказал он в разговоре с журналистами.

По его словам, на Украину также вернулись 200 бойцов ВСУ, которые в Германии прошли обучение управлению Abrams. Кроме того, Киеву были поставлены боеприпасы и запасные части к этим танкам, добавил О'Доннелл.

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Ранее Лайф писал, что, поставив Украине танки Abrams, США сделали огромный подарок президенту России Владимиру Путину. Таким мнением поделился бывший американский разведчик Скотт Риттер. По его словам, теперь в руках у Российской армии "31 шанс" показать, насколько несовершенна новейшая натовская техника.

Обложка ©

ТАСС / EPA / Darek Delmanowicz

Наталья Исакова
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