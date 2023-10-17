Киев получил от США все обещанные танки Abrams
Полковник О'Доннелл: США передали Киеву 31 обещанный танк Abrams
Обещанные американскими властями танки Abrams, а всего их 31 единица, уже прибыли на Украину. Об этом сообщил представитель армии США в Европе и Африке полковник Мартин О'Доннелл.
"Мы выполнили наши договорённости. Я могу подтвердить, что этот 31 танк сейчас на Украине и [эти танки] готовы к использованию там, где они будут нужны", — сказал он в разговоре с журналистами.
По его словам, на Украину также вернулись 200 бойцов ВСУ, которые в Германии прошли обучение управлению Abrams. Кроме того, Киеву были поставлены боеприпасы и запасные части к этим танкам, добавил О'Доннелл.
Ранее Лайф писал, что, поставив Украине танки Abrams, США сделали огромный подарок президенту России Владимиру Путину. Таким мнением поделился бывший американский разведчик Скотт Риттер. По его словам, теперь в руках у Российской армии "31 шанс" показать, насколько несовершенна новейшая натовская техника.
ТАСС / EPA / Darek Delmanowicz