Офис Байдена попросил у Конгресса ещё $11,8 млрд для Киева

Офис президента США попросил у Конгресса 11,8 миллиарда долларов, чтобы выделить их Украине для оплаты текущих счетов. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal, в распоряжении которой появилось соответствующее обращение высокопоставленных чиновников.

По данным издания, в документе стоят подписи главы Минфина США Джанет Йеллен, главы Минобороны Ллойда Остина, госсекретаря США Энтони Блинкена и главы Агентства по международному развитию (USAID) Саманты Пауэр. С просьбой о выделении очередной многомиллиардной денежной суммы они обратились к спикеру Палаты представителей Майку Джонсону.