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7 ноября, 14:54

Офис Байдена попросил у Конгресса ещё $11,8 млрд для Киева

WSJ: Администрация Байдена просит Конгресс предоставить Киеву $11,8 млрд

Офис президента США попросил у Конгресса 11,8 миллиарда долларов, чтобы выделить их Украине для оплаты текущих счетов. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal, в распоряжении которой появилось соответствующее обращение высокопоставленных чиновников.

По данным издания, в документе стоят подписи главы Минфина США Джанет Йеллен, главы Минобороны Ллойда Остина, госсекретаря США Энтони Блинкена и главы Агентства по международному развитию (USAID) Саманты Пауэр. С просьбой о выделении очередной многомиллиардной денежной суммы они обратились к спикеру Палаты представителей Майку Джонсону.

На Западе раскрыли, о чём Украина умоляет США

На Западе раскрыли, о чём Украина умоляет США

Ранее Лайф рассказывал, что контролируемая республиканцами нижняя палата парламента США одобрила помощь Израилю, совершенно позабыв об Украине. Речь идёт о законопроекте, согласно которому американская сторона выделит еврейскому государству около 14,3 миллиарда долларов.

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Николь Вербер
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