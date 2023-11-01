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Регион
Опубликовано 1 ноября 2023, 02:55
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На Западе раскрыли, о чём Украина умоляет США

Politico: Украина умоляет США увеличить поддержку

Киев упрашивает Вашингтон поставить больше оружия для ВСУ. Об этом заявила обозреватель Politico Лара Селигман.

"Украина умоляет США увеличить поддержку", — написала она.

Журналист также подчеркнула, что поддержка киевских властей со стороны США находится под угрозой из-за избрания нового спикера Палаты представителей Конгресса и обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Украинские военные назвали главную причину провального контрнаступления
Украинские военные назвали главную причину провального контрнаступления

Напомним, недавно американские конгрессмены посетили Киев и заявили украинским властям, что Израиль не меньше Украины нуждается в 155-миллиметровых боеприпасах. А выступление Владимира Зеленского в Евросовете не вызвало большой заинтересованности у европейских политиков.

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Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Артур Лапсаков
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