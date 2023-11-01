На Западе раскрыли, о чём Украина умоляет США
Politico: Украина умоляет США увеличить поддержку
Киев упрашивает Вашингтон поставить больше оружия для ВСУ. Об этом заявила обозреватель Politico Лара Селигман.
"Украина умоляет США увеличить поддержку", — написала она.
Журналист также подчеркнула, что поддержка киевских властей со стороны США находится под угрозой из-за избрания нового спикера Палаты представителей Конгресса и обострения ситуации на Ближнем Востоке.
Напомним, недавно американские конгрессмены посетили Киев и заявили украинским властям, что Израиль не меньше Украины нуждается в 155-миллиметровых боеприпасах. А выступление Владимира Зеленского в Евросовете не вызвало большой заинтересованности у европейских политиков.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine