На Западе раскрыли, о чём Украина умоляет США

Киев упрашивает Вашингтон поставить больше оружия для ВСУ. Об этом заявила обозреватель Politico Лара Селигман.

Журналист также подчеркнула, что поддержка киевских властей со стороны США находится под угрозой из-за избрания нового спикера Палаты представителей Конгресса и обострения ситуации на Ближнем Востоке.