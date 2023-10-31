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31 октября, 00:02

Европейские политики без интереса наблюдали за обращением Зеленского

Премьер Словакии Фицо: Обращение Зеленского в Евросовете встретили без интереса

Видеообращение Владимира Зеленского на заседании Евросовета 26 октября не вызвало заинтересованности у участников встречи, уверен премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

"Я ничуть не удивился, когда увидел, что видеообращение Зеленского на заседании Европейского совета было встречено без какого-либо интереса. Времена действительно меняются", — сказал Фицо в выступлении, запись которого была опубликована у него в соцсети.

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Премьер напомнил, что ещё недавно Зеленского везде приветствовали аплодисментами, но сейчас ему не позволяют выступить в некоторых законодательных палатах, как случилось в США. Политик добавил, что, по его мнению, в Евросовете чувствовалась "ужасная усталость" от дебатов по Украине.

Об изменениях у самого Зеленского после поездки в США заговорило и его окружение. Так, он потерял "обычный блеск оптимизма, чувство юмора и склонность оживить встречу шутками".

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Артур Лапсаков
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