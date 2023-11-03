Палата представителей США одобрила помощь Израилю, забыв об Украине

Контролируемая республиканцами нижняя палата американского парламента одобрила отдельный законопроект о выделении помощи Израилю объёмом примерно в 14,3 миллиарда долларов. Стоит отметить, что в этом документе отсутствует пункт о поддержке Украины.

В результате за поддержу этой инициативы высказалось 226 конгрессменов, против проголосовало 196 парламентариев. После одобрения в Палате представителей законопроект будет рассмотрен на посвящённом ему заседании Сената Конгресса США.