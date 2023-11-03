Палата представителей США одобрила помощь Израилю, забыв об Украине
Палата Конгресса США одобрила проект о выделении помощи Израилю, но без Украины
Контролируемая республиканцами нижняя палата американского парламента одобрила отдельный законопроект о выделении помощи Израилю объёмом примерно в 14,3 миллиарда долларов. Стоит отметить, что в этом документе отсутствует пункт о поддержке Украины.
В результате за поддержу этой инициативы высказалось 226 конгрессменов, против проголосовало 196 парламентариев. После одобрения в Палате представителей законопроект будет рассмотрен на посвящённом ему заседании Сената Конгресса США.
Этот документ вызвал ряд негативных эмоций у некоторых политиков, в том числе у президента США Джо Байдена. Ранее Лайф писал о том, что американский лидер воспользуется правом вето в случае одобрения Конгрессом законопроекта о выделении помощи Израилю в нынешнем виде — без упоминания о поддержке киевского режима.
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